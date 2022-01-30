Студентам-медикам предлагают поработать операторами ковидных линий

В call-центры Томска, организованные для оперативной передачи информации о пациентах с COVID-19 и контактных лиц с ними, нужны операторы. Облздрав приглашает для этой работы студентов всех курсов СибГМУ, а также средне-специальных медицинских учебных заведений. Уточняется, что оплата составит 125 рублей в час.
Горячая линия центра удаленного мониторинга для больных с COVID-19 в Томске работает с осени 2020 года. Позвонить в колл-центр можно круглосуточно по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50. За 2021 год на линию поступило свыше 300 тысяч звонков.
Бессимптомные больные COVID-19 и контактные с ними лица могут оформить больничные листы дистанционно. Для этого необходимо позвонить в центр удаленного мониторинга Томской области по телефону 777-200.
Если состояние пациента за время больничного не ухудшилось, специалисты центра закрывают лист нетрудоспособности после получения отрицательного результата ПЦР-исследования. Если заболевшему потребовалась медицинская помощь, решение о закрытии больничного принимает врач после очного осмотра. Для проведения осмотра данные о пациенте передаются в поликлинику по месту фактического пребывания.
Добавим, что на этой неделе в Томской области начался резкий рост заболевания коронавирусом. Если на начало недели приходилось 150 случаев в сутки, то накануне специалисты подтвердили больше 480. Областные власти предполагают, что пик, вызванный омикроном, придётся на февраль — март.