Студентам-медикам предлагают поработать операторами ковидных линий

В call-центры Томска, организованные для оперативной передачи информации о пациентах с COVID-19 и контактных лиц с ними, нужны операторы. Облздрав приглашает для этой работы студентов всех курсов СибГМУ, а также средне-специальных медицинских учебных заведений. Уточняется , что оплата составит 125 рублей в час.

Горячая линия центра удаленного мониторинга для больных с COVID-19 в Томске работает с осени 2020 года. Позвонить в колл-центр можно круглосуточно по телефонам: (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50. За 2021 год на линию поступило свыше 300 тысяч звонков.

Бессимптомные больные COVID-19 и контактные с ними лица могут оформить больничные листы дистанционно. Для этого необходимо позвонить в центр удаленного мониторинга Томской области по телефону 777-200.