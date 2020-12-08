Студент томского политеха выиграл российскую премию «Студент года»

Студент ТПУ Отто Грейс стал победителем национальной премии «Студент года – 2020» в номинации «Председатель совета обучающихся года».

В ТПУ сообщили, что в региональных этапах премии принимали участие более 15 000 человек, а в финале — 600 студентов вузов и 400 учащихся профессиональных образовательных организаций из 65 регионов страны. По итогам конкурса лауреатами премии стали 69 студентов. Награды студентам вручил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.





По информации ТПУ, конкурс в этом году проходил в несколько этапов, но часть были дистанционными. Первый этап, региональный, проводили региональные дирекции в субъектах РФ, а резюме победителей заочно оценивали эксперты проекта.





«На третьем этапе выступления финалистов оценивали более 60 экспертов в сфере общественной деятельности, науки, культуры и медиасферы. Среди них ведущий новостей на Первом канале Максим Шарафутдинов, российский футболист и директор по региональной политике и международным отношениям Российского футбольного союза Алексей Смертин, российский актер театра и кино Владислав Канопка и другие», — рассказали в ТПУ.





Кроме того, участники проходили собеседование и презентовали себя, были научные дебаты и мастер-класс.



«Чтобы пройти в финал, участникам необходимо было продемонстрировать все свои достоинства: показать харизму, нестандартно рассказать о себе, ответить на вопросы.

Участие в конкурсах и премиях — это возможность учиться, прокачивать свои навыки и знакомиться с интересными людьми», — уверен Отто.



Для справки: Российская национальная премия «Студент года» — конкурсный и образовательный проект для студентов, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной и других деятельностях. Ее учредили в 2014 году.

