Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Студент из Красноярского края собирался убить своих сокурсников из-за буллинга
Новости

Студент из Красноярского края собирался убить своих сокурсников из-за буллинга

ТВ2 ТВ2

18-летний студент из Красноярского края собирался убить своих сверстников из-за буллинга, сообщает телеграм-канал Борус. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «подготовка к убийству двух и более лиц».

По версии следствия, в 2020 году у студента Южного аграрного техникума возник конфликт с сокурсниками, которые занимались буллингом в его адрес, унижали и оскорбляли. В итоге, как полагают следователи, он решил им отомстить. С этой целью уже в 2021 году молодой человек купил патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. Также, по версии следствия, студент планировал пустить в ход и имевшийся у него нож. После проведенных у молодого человека обысков, все это было изъято.

Силовики выявили у молодого человека признаки психиатрического заболевания, для обследования его поместили в краевой психоневрологический диспансер. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

иллюстративное фото
Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.