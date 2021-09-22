Студент из Красноярского края собирался убить своих сокурсников из-за буллинга

18-летний студент из Красноярского края собирался убить своих сверстников из-за буллинга, сообщает телеграм-канал Борус. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «подготовка к убийству двух и более лиц».

По версии следствия, в 2020 году у студента Южного аграрного техникума возник конфликт с сокурсниками, которые занимались буллингом в его адрес, унижали и оскорбляли. В итоге, как полагают следователи, он решил им отомстить. С этой целью уже в 2021 году молодой человек купил патроны к имевшемуся у него аэрозольному устройству и изготовил пусковое устройство. Также, по версии следствия, студент планировал пустить в ход и имевшийся у него нож. После проведенных у молодого человека обысков, все это было изъято.

Силовики выявили у молодого человека признаки психиатрического заболевания, для обследования его поместили в краевой психоневрологический диспансер. Сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.