«Строптивость» решили подавить кардинально: область намерена отобрать у гордумы градостроительные полномочия

Администрация Томской области подготовила законопроект, который предусматривает передачу полномочий по градостроительству у муниципалитетов Томска и Томского района. Реакция депутатов гордумы не заставила себя долго ждать.

Видимо, строительный бизнес окончательно «достали» ситуации, когда жители или местные депутаты на общественных слушаниях пресекают инициативы городского Департамента архитектуры и градостроительства. Такие ситуации все мы прекрасно помним. Несколько лет назад была попытка поменять территориальную зону в районе Бактина, чтобы разрешить застройку многоэтажками. Жители восприняли это «в штыки». Вполне объяснимо, так как незадолго до этого люди покупали с торгов участки в этом районе под ИЖС, что отразилось на цене земли. В прошлом году история повторилась уже в районе Академгородка и мкр Наука, — пишет в своем телеграм-канале Андрей Петров.

По мнению депутата-коммуниста, обладминистрация таким образом решила подавить кардинально «строптивость» томичей – просто перестать спрашивать у жителей. Андрей Петров считает, что если градостроительные полномочия будут отданы «наверх», то общественные слушания, открытое обсуждение с жителями, на профильном комитете, в Думе, где представлены все политические силы – ничего этого не будет. «А что будет? Областное государственное бюджетное учреждение, подведомственное Департаменту архитектуры и строительства. Данное учреждение и будет решать, что, где и как строить, вносить изменения в Генплан и Правила землепользования и застройки. На содержание этого ОГБУ пойдут субсидии из дефицитного регионального бюджета – 40 млн в 2021 году и ещё потом 60 млн ежегодно. Круг лиц, задействованных в принятии решений, сузится до минимума. Нужные строительному бизнесу решения будут приниматься «без шума и пыли», — пишет глава градостроительного комитета Думы города Томска.

Самое забавное, что отбирают полномочия у Томска и Томского района, все остальные, неинтересные застройщику районы, похоже, не трогают, - пишет Фадеева в своем телеграм-канале.

Депутат гордумы надеется, что областные депутаты не поддержат этот законопроект. Если же надежды не оправдаются, то руководитель Штаба Навального в Томске предлагает с помощью «Умного голосования» избрать такой состав Думы Томской области, который подобные решения сможет отменить.

Депутат Максим Забелин считает, что раз так решили бороться с неугодной областным властям гордумой, то в следующем году у томичей и жителей области как раз будет возможность выбрать вторую неугодную Думу. Напомним, что в 2021 году мы будем выбирать новый состав областной Думы и Государственной думы РФ.

Напомним, что весной этого года депутаты областной Думы в первом чтении приняли законопроект о передаче полномочий по градостроительству из сельских поселений в администрацию Томского района. Законопроект вызвал бурное обсуждение. Екатерина Собканюк, руководитель компании «Карьероуправление», которая строит в Томском районе Северный парк, заявила, что принятие данного закона может серьезно повлиять на темпы строительства. Она предложила, если и передавать полномочия, то лучше всего сразу на уровень администрации Томской области.





«Томский район является самым стратегическим районом Томской области. Самое большое богатство там люди и земля. Почему я сегодня крайне удивлена поспешностью этого решения? Сегодня многие поселения ведут работы по кадастрированию зональных зон. Если мы сегодня решаем вопрос о передаче полномочий Томскому району, то эта работа будет отодвинута на более поздний срок», — подчеркнула она.





Екатерина Собканюк привела пример, что из-за передачи полномочий работа по строительству Северного парка может остановиться на год. Глава другой строительной компании — ТДСК — Александр Шпетер отметил, что также удивлен стремлением решить вопрос достаточно быстро, но подчеркнул, что сейчас нельзя на уровне поселений посмотреть, что происходит с землей.