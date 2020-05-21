Строительство сразу шести детсадов идет в Томской области

Шесть детских садов строятся в Томской области. Работы ведутся в селах Зырянское, Первомайское, Мельниково и Кожевниково, в Южных Воротах и Северном Парке.

В конце мая строители приступят к установке лифта, в июне — к обустройству фасада, а также начнут благоустраивать прилегающую к детсаду территорию. Завершить строительство планируется в сентябре 2020 года.

Строить детский сад в Зырянском в конце 2019 года начала компания ТДСК. Сад на 145 мест, на работы из федерального и областного бюджетов выделено 242,9 млн рублей. Сейчас на объекте работает около 30 человек. Здесь полностью завершены монтаж каркаса здания и кирпичная кладка, установлены окна, смонтированы система вентиляции, инженерные сети и теплотрасса. Подрядчик ведет внутреннюю отделку и завершает кровельные работы: в этой части здания уже уложен утеплитель и выполнена пароизоляция.

В Первомайском детский сад на 90 мест сдан в эксплуатацию в декабре 2019 года. Работы на объекте вела ГК «Карьероуправление». На строительство было направлено 151,2 млн рублей. Первые группы нового сада начнут работу уже в середине июня, а в полном режиме он начнет работать с сентября.





В 2020 году в Томской области по нацпроекту «Демография» также строятся детские сады на 145 мест в селах Мельниково и Кожевниково, в Томском районе началось строительство двух садов на 220 и 280 мест — в Южных Воротах и Северном Парке.





«Строители набрали хорошие темпы, однако скорость не должна быть в ущерб качеству. Мы контролируем все этапы строительства — от проекта до внутренней отделки, чтобы новые объекты не просто закрывали потребность в дошкольных местах, но и были современными и безопасными», — отметил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.