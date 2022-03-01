Строительство поликлиники в Южных Воротах и ремонт МСЧ № 2: замгубернатора о программе модернизации первичного звена

39 новых объектов, включая четыре поликлиники, должны появиться в Томской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Замгубернатора Алена Левко рассказала, какие работы будут выполнены в 2022 году.

«За счет областного бюджета на 2022 год запланирован капитальный ремонт Больницы скорой медицинской помощи, а также Первой детской больницы и благоустройство прилегающей территории к ним. Начнется капремонт общеврачебной практики медсанчасти № 2 на улице Репина, 12. Также началась разработка проектной документации для проведения капитального ремонта основного здания медсанчасти. Ни для кого не секрет, что там требуется ремонт всего стационара», — рассказала замгубернатора.

Также в этом году начнется ремонт поликлинического отделения горбольницы № 3 в Томске, врачебных амбулаторий в Зональной Станции и селе Богашево. Планируется проведение ремонта и в поликлинике Томского района.

Кроме того, в 2022 году будет отремонтирован первый этаж томского фтизиопульмонологического центра и завершится ремонт бюро судебно-медицинской экспертизы в Асиновском районе.

Также ожидается, что во второй половине 2022 года начнется строительство поликлиники в Южных Воротах.

«Этого долго ждали, наконец-то мы приступаем к этому. Сейчас заканчиваются работы по экспертизе проектно-сметной документации. На этот объект направлено более 600 миллионов рублей», — подчеркнула Левко.