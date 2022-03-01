Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Строительство поликлиники в Южных Воротах и ремонт МСЧ № 2: замгубернатора о программе модернизации первичного звена
Новости

Строительство поликлиники в Южных Воротах и ремонт МСЧ № 2: замгубернатора о программе модернизации первичного звена

ТВ2 ТВ2

39 новых объектов, включая четыре поликлиники, должны появиться в Томской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Замгубернатора Алена Левко рассказала, какие работы будут выполнены в 2022 году.

«За счет областного бюджета на 2022 год запланирован капитальный ремонт Больницы скорой медицинской помощи, а также Первой детской больницы и благоустройство прилегающей территории к ним. Начнется капремонт общеврачебной практики медсанчасти № 2 на улице Репина, 12. Также началась разработка проектной документации для проведения капитального ремонта основного здания медсанчасти. Ни для кого не секрет, что там требуется ремонт всего стационара», — рассказала замгубернатора.

Также в этом году начнется ремонт поликлинического отделения горбольницы № 3 в Томске, врачебных амбулаторий в Зональной Станции и селе Богашево. Планируется проведение ремонта и в поликлинике Томского района.

Кроме того, в 2022 году будет отремонтирован первый этаж томского фтизиопульмонологического центра и завершится ремонт бюро судебно-медицинской экспертизы в Асиновском районе.

Также ожидается, что во второй половине 2022 года начнется строительство поликлиники в Южных Воротах.

«Этого долго ждали, наконец-то мы приступаем к этому. Сейчас заканчиваются работы по экспертизе проектно-сметной документации. На этот объект направлено более 600 миллионов рублей», — подчеркнула Левко.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.