Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Строительство детской поликлиники началось в Асино
Новости

Строительство детской поликлиники началось в Асино

ТВ2 ТВ2

К концу 2022 года в Асино будет построена новая детская поликлиника площадью более шести тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации Томской области. На строительство выделено почти 433,8 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов в рамках региональной программы национального проекта «Здравоохранение».

Строительные работы ведет «Стройдоммонтаж-М». На сегодняшний день подрядчик завершил установку свай и проводит работы по монтажу наружных инженерных сетей. Отмечается, что будущее трехэтажное здание детской поликлиники будет соединено с основным корпусом районной больницы надземным переходом через второй этаж.

Автор:  пресс-служба администрации Томской области
Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.