Строительство детской поликлиники началось в Асино

К концу 2022 года в Асино будет построена новая детская поликлиника площадью более шести тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации Томской области. На строительство выделено почти 433,8 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов в рамках региональной программы национального проекта «Здравоохранение».

Строительные работы ведет «Стройдоммонтаж-М». На сегодняшний день подрядчик завершил установку свай и проводит работы по монтажу наружных инженерных сетей. Отмечается, что будущее трехэтажное здание детской поликлиники будет соединено с основным корпусом районной больницы надземным переходом через второй этаж.