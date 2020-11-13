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13 ноября,
2020
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Строительство нового кладбища в Воронино завершено на 80%

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Подрядчик администрации Томска до конца 2020 года должен завершить строительство первого этапа кладбища в дер. Воронино, рассчитанного на 64,5 тыс. мест захоронения. Стоимость контракта составляет порядка 251 млн рублей.

Строительство нового кладбища в Воронино завершено на 80%
Фото: пресс-служба мэрии Томска

Этот проект реализуется в рамках программы «Обеспечение экологической безопасности», рассчитанной на 2015-2025 гг. Расчетный срок службы нового объекта – 11 лет.


В контракт с «СМП-95» включено обустройство автомобильной парковки, проездов и тротуаров общей площадью свыше 50 тыс. кв. м, водопровода, наружного освещения. Кроме того, строительство административно-бытового здания и общественного туалета.


Контроль за ходом работ на объекте ведут сотрудники городского департамента капитального строительства, стройконтроль осуществляют специалисты компании «КузбассИнвестСтрой». После того как в Воронино будут завершены строительно-монтажные работы, объект будет проверен Главной инспекцией Госстройнадзора по Томской области. Итоговая проверка объекта назначена на май 2021 года.


В настоящее время сотрудники профильного департамента администрации рассматривают возможность досрочного ввода объекта в эксплуатацию. В связи с этим работа строительных бригад скорректирована.

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