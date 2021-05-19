Строительство нового аэровокзала в аэропорту Томска одобрено Главгосэкспертизой
Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Томск. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Проект предусматривает строительство нового аэровокзального комплекса на 400 пассажиров в час и аванперрона. Горизонт планирования второго этапа – до 2026 года. Расчетные типы обслуживаемых воздушных судов – B737-800, A320. При этом аэропорт обеспечивает вылет и прилет по два рейса в час. На аванперроне обустроят две полосы для движения спецтранспорта, а также дополнительное пространство для остановки автобусов, доставляющих пассажиров к самолетам и зданию терминала», — сообщает Главгосэкспертиза.
На первом этапе строительства запланировано обустройство инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих работоспособность и технологическую взаимосвязь проектных решений по двум параллельно реализуемым проектам – реконструкции аэропортового комплекса Богашево и строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. При этом работы первого этапа проводят независимо от сроков реализации второго этапа в полном объеме.
Ожидается, что совокупный годовой объем перевозок в аэропорту Томска, включая внутренние и международные авиалинии, достигнет к 2026 году 736,9 тыс. пассажиров, из них 257,9 тыс. в год – это расчетная пропускная способность нового здания аэровокзального комплекса.
Третий этап строительства обеспечит прогнозные потребности аэропорта на 2033 год, предусмотрен отдельным проектом. Совокупный годовой объем пассажирских перевозок на этот период достигнет 910 281 пассажиров в год.
Согласно ПСД, на территории открытых стоянок предусмотрено размещение мест для парковки автотранспорта людей с ограниченными физическими возможностями. Входные двери оборудуют пандусами и защитными козырьками. При этом пешеходные дорожки проложат из тротуарных плит, не допускающих скольжение.
Застройщиком выступает ООО «Аэропорт Томск». Проектную документацию подготовило АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» (АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»).
Для справки: История томской авиации ведет отсчет с 1909 года, когда на базе Томского технологического института был организован студенческий аэротехнический кружок. Он стал вторым в России клубом воздухоплавателей, первый был создан в 1908 году в Московском техническом училище «отцом русской авиации» Николаем Жуковским. Начало регулярным воздушным перевозкам в Томске было положено в 1928 году, когда обустроили промежуточную посадочную площадку для дозаправки самолетов, летевших на север из Новосибирска. И только после образования в 1944 году Томской области в феврале 1945-го в Томске на базе посадочной площадки основали аэропорт. Флот вновь образованного авиаотряда состоял из трех самолетов По-2. В апреле 2010 года аэропорт «Томск» получил международный статус и стал одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения и важным транзитным узлом авиаперевозок в Сибирском федеральном округе.
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