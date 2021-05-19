Строительство нового аэровокзала в аэропорту Томска одобрено Главгосэкспертизой

«Проект предусматривает строительство нового аэровокзального комплекса на 400 пассажиров в час и аванперрона. Горизонт планирования второго этапа – до 2026 года. Расчетные типы обслуживаемых воздушных судов – B737-800, A320. При этом аэропорт обеспечивает вылет и прилет по два рейса в час. На аванперроне обустроят две полосы для движения спецтранспорта, а также дополнительное пространство для остановки автобусов, доставляющих пассажиров к самолетам и зданию терминала», — сообщает Главгосэкспертиза.





На первом этапе строительства запланировано обустройство инженерных сетей и сооружений, обеспечивающих работоспособность и технологическую взаимосвязь проектных решений по двум параллельно реализуемым проектам – реконструкции аэропортового комплекса Богашево и строительства нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий. При этом работы первого этапа проводят независимо от сроков реализации второго этапа в полном объеме.



Ожидается, что совокупный годовой объем перевозок в аэропорту Томска, включая внутренние и международные авиалинии, достигнет к 2026 году 736,9 тыс. пассажиров, из них 257,9 тыс. в год – это расчетная пропускная способность нового здания аэровокзального комплекса.



Третий этап строительства обеспечит прогнозные потребности аэропорта на 2033 год, предусмотрен отдельным проектом. Совокупный годовой объем пассажирских перевозок на этот период достигнет 910 281 пассажиров в год.



Согласно ПСД, на территории открытых стоянок предусмотрено размещение мест для парковки автотранспорта людей с ограниченными физическими возможностями. Входные двери оборудуют пандусами и защитными козырьками. При этом пешеходные дорожки проложат из тротуарных плит, не допускающих скольжение.



Застройщиком выступает ООО «Аэропорт Томск». Проектную документацию подготовило АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» (АО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект»).