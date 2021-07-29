Строительство микрорайона Левобережный Life началось под Томском

Новый микрорайон Левобережный Life появится в деревне Кисловка под Томском. Отвечает за строительство ГК «Карьероуправление», площадь застраиваемой территории — 83,5 гектара.

«Мы построим здесь 300 тысяч квадратных метров жилья — это 3,6 тысячи квартир. Район будет обеспечен социальной инфраструктурой: школой на 1100 мест, тремя детсадами — два по 280 мест и один на 90 мест. Также мы построим здесь поликлинику. Проживать в Левобережном будут 10 тысяч человек. Инвестиции в проект составят более 25 миллиардов рублей, разрешения на строительство первых трех многоквартирников на 25 тысяч «квадратов» уже получены», — сказала Екатерина Собканюк.

Для нужд микрорайона застройщик возведет объекты инженерной инфраструктуры: автоматическую газовую котельную мощностью 14 мВт, электроподстанцию 110/10 кВ и локальные очистные сооружения.

«Открытие новой строительной площадки комплексного жилищного строительства переоценить сложно с учетом дефицита новых комфортных квартир. Сегодня у нас нет задачи строить квадратные метры без социальной инфраструктуры, комфортной среды. Новый район должен стать самым лучшим на территории Томской области. Не секрет, что рядом будет расположен университетский кампус. Конечно, этот район для тех людей, которые наиболее активны, для тех людей, у которых наибольший IQ, кто завтра будет определять стратегию области и страны», — сказал заместитель губернатора Евгений Паршуто.