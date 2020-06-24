Строительство дороги Тайга — Томск подорожало на пять миллиардов рублей

На строительство дороги Тайга — Томск нужно 12 млрд рублей. Большая часть расходов придется на Томскую область.

Соглашение о сотрудничестве между Томской и Кемеровской областями по проектированию, строительству и эксплуатации автодороги Томск — Тайга подписано 10 октября 2014 года. Начало будущей автодороги планируется положить от примыкания к автодороге Томск — Мирный — Межениновка, окончание — у въезда в город Тайга Кемеровской области на автодороге Тайга — Таежный.





В 2017 году проект оценивался в семь миллиардов рублей. Как ранее сообщил первый вице-президент Газпромбанка Александр Казначеев, четыре миллиарда из них предполагает вложить концессионер, остальные три — регионы в соответствии с размером участков дороги на территориях, где будет вестись строительство.





Однако 23 июня министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев сообщил, что на строительство потребуется 12 млрд рублей.





«Будем пытаться попасть в федеральную программу, либо искать инвестора на концессию. Вариантов много, рассматриваем. Задача — как можно скорее приступить к строительству. В целом протяженность — порядка 68 километров, и цена — порядка 12 миллиардов рублей», — цитируют ТАСС Ивлева.





По территории Кемеровской области пройдет только 20,4 километра дороги, на строительство здесь потребуется порядка 3,6 миллиарда рублей. Большая часть затрат придется на Томскую область.





На данный момент по проекту подготовлена вся проектно-сметная документация, которая находится на экспертизе. Дата получения экспертизы — 30 июля 2020 года. Следующим этапом должно стать формирование финансово-экономической модели концессионного соглашения.



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