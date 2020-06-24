Добрые новости
24 июня,
2020
Новости

Строительство дороги Тайга — Томск подорожало на пять миллиардов рублей

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

На строительство дороги Тайга — Томск нужно 12 млрд рублей. Большая часть расходов придется на Томскую область.

Соглашение о сотрудничестве между Томской и Кемеровской областями по проектированию, строительству и эксплуатации автодороги Томск — Тайга подписано 10 октября 2014 года. Начало будущей автодороги планируется положить от примыкания к автодороге Томск — Мирный — Межениновка, окончание — у въезда в город Тайга Кемеровской области на автодороге Тайга — Таежный.


В 2017 году проект оценивался в семь миллиардов рублей. Как ранее сообщил первый вице-президент Газпромбанка Александр Казначеев, четыре миллиарда из них предполагает вложить концессионер, остальные три — регионы в соответствии с размером участков дороги на территориях, где будет вестись строительство.


Однако 23 июня министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса Олег Ивлев сообщил, что на строительство потребуется 12 млрд рублей.


«Будем пытаться попасть в федеральную программу, либо искать инвестора на концессию. Вариантов много, рассматриваем. Задача — как можно скорее приступить к строительству. В целом протяженность — порядка 68 километров, и цена — порядка 12 миллиардов рублей», — цитируют ТАСС Ивлева.


По территории Кемеровской области пройдет только 20,4 километра дороги, на строительство здесь потребуется порядка 3,6 миллиарда рублей. Большая часть затрат придется на Томскую область.


На данный момент по проекту подготовлена вся проектно-сметная документация, которая находится на экспертизе. Дата получения экспертизы — 30 июля 2020 года. Следующим этапом должно стать формирование финансово-экономической модели концессионного соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Губернатор Кузбасса: Проект дороги Тайга — Томск вынесут на публичное обсуждение
Не прошло и шести лет: проект дороги Тайга — Томск отправлен на экспертизу
В Кемерове выступили против ввода платного проезда по дороге Томск — Тайга


ПОДДЕРЖИ ТВ2! ​ Мы пишем о том, что важно.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.