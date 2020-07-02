Строительство дороги Тайга — Томск обойдется в 16,8 млрд рублей

«Автодорога между Томском и Тайгой имеет стратегическое значение для нашей области и Кузбасса — кратчайшее соединение с Транссибом благоприятно отразится на социально-экономическом развитии двух территорий. Строительство объекта укрепит межрегиональные транспортные связи, повысит удобство логистических операций для предприятий и усилит экономическое взаимодействие Томской и Кемеровской областей, — отметил Игорь Шатурный. — Реализация проекта предполагается в рамках концессионного соглашения с привлечением средств федерального бюджета».

Напомним, соглашение о сотрудничестве по проектированию, строительству и эксплуатации автодороги Томск — Тайга Томская и Кемеровская области заключили 10 октября 2014 года. В марте 2017 года главы регионов Сергей Жвачкин и Аман Тулеев подписали протокол о строительстве автодороги. Доли участия в проекте в соответствии с протяженностью дороги составляют: 72 % — у Томской области и 28 % — у Кемеровской. В 2017 году проект оценивался в 7 млрд рублей, в июне этого года власти Кузбасса сообщили, что его стоимость составит 12 млрд рублей.





Автомобильный маршрут Томск ‑ Тайга общей протяженностью 68 км проходит по территориям Томской (48 км) и Кемеровской областей (20 км). Его начало планируется положить от примыкания к автодороге Томск — Мирный — Межениновка, окончание — у въезда в город Тайга Кемеровской области на автодороге Тайга — Таежный. Дорога пройдет в обход поселков Мирный, Межениновка и Басандайка Томского района, связав Томскую и Кемеровскую области по кратчайшему пути.







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