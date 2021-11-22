Завершается строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера

Строительство хирургического корпуса областного онкодиспансера вышло на завершающий этап, сообщает пресс-служба обладминистрации. Сейчас строители завершают отделку фасада и теплого перехода к действующему корпусу Областной клинической больницы. На прилегающей территории выполнен полный цикл благоустройства: асфальтирование, укладка плитки, установка фонарей.

Внутри здания завершаются инженерные работы: монтаж электропроводки, системы вентиляции, сантехники, оборудования для подачи медицинских газов. Компании «АМТ-Групп» (Новосибирск) и ООО «Медэлектроника» (Москва) приступили к отделке комплекса чистых помещений — будущих палат, в которых должны обеспечиваться определенные физико-химические параметры для снижения риска развития внутрибольничных инфекций.

Кроме того, специалисты ведут приемку и проверку поступающего высокотехнологичного медицинского оборудования.

«Все основные строительные работы на хирургическом корпусе планируется завершить до конца текущего года, — сказал Евгений Паршуто. — Штабы по возведению объекта проходят в ежедневном режиме, чтобы на одной площадке заказчик, проектировщик, генеральный подрядчик и субподрядные организации могли оперативно найти решение вопросов, которые неизбежно возникают при реализации такого масштабного и дорогостоящего проекта».

Новое медучреждение в Северном медицинском городке строит ЗАО «СУ ТДСК». Это объект национального проекта «Здравоохранение». Хирургический корпус площадью 18 тыс. кв. м рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену. Его запуск позволит выстроить полную цепочку оказания помощи пациентами с онкозаболеваниями. На возведение и оснащение объекта высокотехнологичной аппаратурой направлено 3,9 млрд рублей.