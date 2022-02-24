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«Строители ушли из города из-за чисто экономических причин»

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В 2021 году в Томской области сдано 477 тыс. кв. м. Почти 65 % от общего объема ввода — порядка 300 тыс. кв. м — индивидуальное жилье.

«На томском строительном рынке появились новые игроки, в том числе из других городов. Конкуренция в дальнейшем будет расти, — отметил замгубернатора Евгений Паршуто. — В жилищном строительстве стал преобладать новый стиль. Например, Голландский дом на проспекте Комсомольском, «Михайловский парк-квартал» на улице Пушкина, 25-этажный «Тауэр» в Радонежском. Покупатели квартир в этих домах приобретают не просто квадратные метры, но и совершенно иную среду, благоустройство, комфорт. Обслуживание такого жилья не ограничивается стандартным набором функций управляющей компании, это совершенно иной подход к эксплуатации современного жилого комплекса».

В 2022 году в рамках нацпроекта в Томской области планируется ввести 472 тыс. кв. м жилья.

«Моя позиция, как регионального чиновника и бывшего муниципального чиновника, строители ушли из города из-за чисто экономических причин. Что касается коррупционной составляющей, то я вообще ее не вижу. У меня нет примеров этой коррупционной составляющей», — подчеркнул замгубернатора Евгений Паршуто.

По его словам, сейчас ситуация на строительном рынке в Томске стала лучше.

«Иногородние застройщики, с которыми мы общаемся, говорят о том, что строителям стало уделяться больше внимания внутри администрации. Но хочу сказать, что эти застройщики приходят на земельные участки, которые готовила не администрация, а на земли, купленные на вторичном рынке или на федеральные земли. То есть, пока этот процесс плановой подготовки земли, продажи с аукционов, пока еще не организован. В этом плане еще предстоит поработать городу», — добавил чиновник.

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин публично критиковал власть города за слабые показатели градостроительной отрасли. 

«О проблемах говорит не только каскад уголовных дел в этой сфере в мэрии. Отсутствие открытой градостроительной политики привело к тому, что в этом году в Томске, в городе с населением в 600 тысяч человек, выдано разрешение на строительство всего четырех многоквартирных домов! Четырех! Конечно, результат сказался – цены на недвижимость растут, и томичи не имеют ни предложения нового жилья, ни возможности его купить», — говорил глава региона в декабре 2020 года.

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