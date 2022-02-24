«Строители ушли из города из-за чисто экономических причин»

В 2021 году в Томской области сдано 477 тыс. кв. м. Почти 65 % от общего объема ввода — порядка 300 тыс. кв. м — индивидуальное жилье.

«На томском строительном рынке появились новые игроки, в том числе из других городов. Конкуренция в дальнейшем будет расти, — отметил замгубернатора Евгений Паршуто. — В жилищном строительстве стал преобладать новый стиль. Например, Голландский дом на проспекте Комсомольском, «Михайловский парк-квартал» на улице Пушкина, 25-этажный «Тауэр» в Радонежском. Покупатели квартир в этих домах приобретают не просто квадратные метры, но и совершенно иную среду, благоустройство, комфорт. Обслуживание такого жилья не ограничивается стандартным набором функций управляющей компании, это совершенно иной подход к эксплуатации современного жилого комплекса».

В 2022 году в рамках нацпроекта в Томской области планируется ввести 472 тыс. кв. м жилья.