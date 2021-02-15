Добрые новости
15 февраля,
2021
2
фото
Новости

Строители делают дренажную систему для отвода вод от строящегося корпуса ТГУ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

На стройке нового корпуса ТГУ (Ленина, 49), где раньше был профилакторий, строители заканчивают устройство дренажной системы для защиты нового корпуса от грунтовых вод, сообщили в пресс-службе вуза.

Строители делают дренажную систему для отвода вод от строящегося корпуса ТГУ
Фото: пресс-служба ТГУ

Сейчас строители устанавливают подпорную стенку, которая необходима для исключения подвижек грунта со стороны улицы Советской.


«Рельеф местности здесь разный. В частности, дом на Советской, 69 стоит гораздо выше, поэтому в проекте предусмотрено устройство подпорной стенки, чтобы не было подвижек грунта со стороны улицы Советской. Здесь мы сначала бурим, затем погружаем каркас сваи и заливаем бетоном», – объясняет Захар Жусенко, заместитель гендиректора АО «Консалтингстройинвест», которая ведет строительство.


Система дренажа нужна, уточняют в вузе, потому что сваи погружаются на 9,9 метра и подпорная стенка должна работать не только над грунтом, но и на глубине. Кроме того, на строительной площадке готовят котлован и свайное поле. Для фундамента используют 12- и 15-метровые сваи, которые погружают методом вдавливания. Считается, что такой способ не оказывает динамического воздействия на грунты и стоящие рядом здания. Отметим, ранее жители соседних домов жаловались на то, что по стенам их домов пошли трещины.

Строители делают дренажную систему для отвода вод от строящегося корпуса ТГУ

«Разрушение старого профилактория произошло из-за систематического замачивания фундаментов грунтовыми водами, здание дало просадку и впоследствии разрушилось. Сейчас, чтобы это исключить, запроектирован кольцевой дренаж фундамента здания, который будет собирать всю воду и отводить ее в ливневую канализацию», – рассказывает Владимир Андриенко, проректор ТГУ по административно-хозяйственной работе и строительству.


Ранее сообщалось, что на строительство нового учебно-лабораторного корпуса ТГУ на Ленина, 49 Министерство науки и высшего образования РФ выделило более 1,57 млрд рублей. Строительство запланировано на 2020-2022 годы, в 2023 – сдача объекта.


Читайте также:


Правительство выделило 1,5 млрд рублей ТГУ на строительство нового корпуса на месте профилактория

«Консалтингстройинвест» построит новый корпус ТГУ на проспекте Ленина

Здание ТГУ на Ленина, 49 снесут до конца лета

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.