Строить или нет. Депутаты обсудили строительство высотных домов в Томске
Депутаты думы Томска на заседании градостроительного комитета обсудили, насколько целесообразно строить в Томске высотные дома.
Напомним, в конце декабря в думе Томска изменили Правила землепользования и застройки. В частности, новые правила разрешили строительство объектов высотой до 75-метров.
Это решение вызвало споры среди депутатов. Ряд из них высказали опасения, что при строительстве подобных зданий могут нарушаться правила пожарной безопасности. Депутаты решили еще раз в январе обсудить этот вопрос.
«В части возможного строительства высотных зданий могу сказать, что с точки зрения противопожарных требований никаких ограничений по этому поводу нет, — рассказал депутатам начальник нормативно-технического отдела ГУ МЧС РФ по Томской области Роман Гельмес. — Дело в том, что чем выше проектируется и строится здание, тем больший объем систем противопожарной защиты на таком объекте должен быть. То есть, если мы проектируем здание 28 метров, не более, то набор систем противопожарной защиты достаточно простой. Если мы такой параметр превышаем, то дополнительно устанавливаются требования, например, система противодымной вентиляции, пожарные сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Появляются дополнительные требования по огнестойкости, по аварийным выходам и путям эвакуации, появляется такой элемент как незадымляемая лестничная клетка».
По его словам, с точки зрения пожарной безопасности высотные здания могут быть более безопаснее нынешних девятиэтажек.
«Чем меньше здание, тем меньше требований к нему предъявляется. Практика показывает, что самыми негативными с точки зрения тушения пожара являются здания, не оборудованные системами оповещения. То есть, здания до девяти этажей».
Отвечая на вопрос об использовании автолестниц, Роман Гельмес отметил, что ее использование не всегда является панацеей.
«Скажу из практики. Пользоваться автолестницей не всегда возможно, так как всем известно, что есть граждане, которые предпочитают парковаться там, где им хочется. Автолестница – это достаточно габаритное устройство, которое не всегда имеет возможность протиснуться вдоль двора. Она должна проехать, подъехать и выдвинуть опоры. Поэтому противопожарными нормами предусмотрена альтернатива», — рассказал специалист. По его словам, такой альтернативой могут быть специальные лифты, которые оборудованы отдельным освещением, электроснабжением и находятся в отдельной шахте.
В свою очередь, заместитель мэра Томска по архитектуре и строительству Алексей Макаров отметил, что сейчас Градостроительный кодекс России не регламентирует высоту застройки. Верхнюю границу устанавливают муниципалитеты самостоятельно. Так, например, в Казани для высотной застройки установлена предельная высота в 100 м, В Тюмени можно строить здание не больше 25 этажей, что составляет более 75 метров. В Омске максимальная высота и вовсе не ограничена.
«Максимальная высота жилого дома прежде все определяется при проектировании здания, с учетом различных факторов, главенствующим из которых является обеспечение соответствия требованиям технических регламентов, в том числе по пожарной безопасности здания. Запроектированный специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и допуск СРО, объект в обязательном порядке проходит экспертизу. Таким образом, соответствие проекта требованиям по обеспечению пожарной безопасности здания является предметом пристального рассмотрения и проверки экспертом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск», — отметил заммэра.
Отвечая на вопрос депутатов, Макаров пояснил, что строительство высотных зданий не предполагается в зонах исторической застройки города.
Мнение депутатов разделилось. Часть депутатов призвала не ограничивать строителей.
«Не надо бояться высоток. Никто не мешает засеять пустыри газонами и облагораживать их. Конечно, есть проблемы с транспортом, с инфраструктурой, которые надо решать. Но надо учитывать, что жителей Томска становится все больше. Если мы не будем строить вверх, то мы будем строить в ширь, и тогда надо будет строить больше дорог. Единственное, в чем я колебался так это в том, что низкоэтажная застройка более красивая, но она предполагает больше плотность. Я на 60% за высотные здания», — отметил депутат Роман Романов.
Депутат Максим Резников добавил, что «не нужно решать за людей».
«Мы даем возможность современного строительства. Где? Это генплан определит. <...> Лично я хочу, чтобы в моем городе были и современные многоэтажки, и исторические кварталы с деревянным жильем», — сказал он.
В то же время, ряд депутатов настаивает на снижение высотности. Депутат Давид Аветян предложил снизить максимальную высоту зданий до 36 метров. Но остальные депутаты это предложение не подтверждали. Артем Канарев в ходе дискуссии отметил, что строительство высоток увеличивает нагрузку на коммунальные сети, которые и так изношены.
«На одном и том же участке земли можно построить одно или два здания высотных, от 20 до 30 этажей или даже больше. А можно построить несколько небольших домов в четыре этажа, но общая площадь квартир останется такой же. Это возможно, это рассчитывается, есть научные публикации на эту тему. Я считаю, что необходимо ограничивать высоту, чтобы было разнообразие застройки в городе. Я хочу внести предложение о снижении максимально возможной высоты до 36 метров. Так как мировое научное сообщество считает, что 12 этажей — это самое удобное и доступное по цене жилье, которое можно строить в городах», — сказал Давид Аветян.
В результате большинство депутатов проголосовали за сохранение максимальной этажности в 75 метров.
«Этажность застройки окраин Томска во многом регулируется рынком: если люди не захотят жить в многоэтажках, они просто не станут покупать там квартиры. Соответственно, строители изменят проекты. Пока же в нашем городе – дефицит жилья. Любого. И эта проблема волнует многих томичей», — резюмировал спикер гордумы Чингис Акатаев.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?