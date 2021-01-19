Строить или нет. Депутаты обсудили строительство высотных домов в Томске

Это решение вызвало споры среди депутатов. Ряд из них высказали опасения, что при строительстве подобных зданий могут нарушаться правила пожарной безопасности. Депутаты решили еще раз в январе обсудить этот вопрос.

Напомним, в конце декабря в думе Томска изменили Правила землепользования и застройки. В частности, новые правила разрешили строительство объектов высотой до 75-метров.

«В части возможного строительства высотных зданий могу сказать, что с точки зрения противопожарных требований никаких ограничений по этому поводу нет, — рассказал депутатам начальник нормативно-технического отдела ГУ МЧС РФ по Томской области Роман Гельмес. — Дело в том, что чем выше проектируется и строится здание, тем больший объем систем противопожарной защиты на таком объекте должен быть. То есть, если мы проектируем здание 28 метров, не более, то набор систем противопожарной защиты достаточно простой. Если мы такой параметр превышаем, то дополнительно устанавливаются требования, например, система противодымной вентиляции, пожарные сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Появляются дополнительные требования по огнестойкости, по аварийным выходам и путям эвакуации, появляется такой элемент как незадымляемая лестничная клетка».





По его словам, с точки зрения пожарной безопасности высотные здания могут быть более безопаснее нынешних девятиэтажек.





«Чем меньше здание, тем меньше требований к нему предъявляется. Практика показывает, что самыми негативными с точки зрения тушения пожара являются здания, не оборудованные системами оповещения. То есть, здания до девяти этажей».





Отвечая на вопрос об использовании автолестниц, Роман Гельмес отметил, что ее использование не всегда является панацеей.





«Скажу из практики. Пользоваться автолестницей не всегда возможно, так как всем известно, что есть граждане, которые предпочитают парковаться там, где им хочется. Автолестница – это достаточно габаритное устройство, которое не всегда имеет возможность протиснуться вдоль двора. Она должна проехать, подъехать и выдвинуть опоры. Поэтому противопожарными нормами предусмотрена альтернатива», — рассказал специалист. По его словам, такой альтернативой могут быть специальные лифты, которые оборудованы отдельным освещением, электроснабжением и находятся в отдельной шахте.