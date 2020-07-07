Стрежевской городской суд запретил доступ к семи сайтам, которые предлагали поддельные документы об образовании

По иску прокурора города Стрежевого Томской области суд запретил доступ к семи интернет-страницам, предлагавшим к продаже поддельные документы об образовании.

Прокуратура Стрежевого проверила исполнение законодательства об информации и информационной деятельности.

Проверкой выявлено семь интернет-сайтов, содержавших подробные сведения об условиях приобретения поддельных дипломов о высшем образовании и аттестатов о среднем образовании без фактического обучения.





Законом установлен прямой запрет на распространение информации, пропагандирующей совершение деяний, наказуемых в уголовном либо административном порядке. При этом подделка официальных документов, их приобретение либо сбыт, а также использование заведомо подложных документов являются преступлениями, говорится в пресс-релизе ведомства.





По итогам проверки прокурор города направил в суд исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и ограничении доступа к содержащим ее интернет-сайтам.





Стрежевской городской суд Томской области удовлетворил иск прокурора в полном объеме. Какие именно это были сайты, в сообщении областной прокуратуры не сообщается. Однако, если набрать в любом поисковике слова «купить диплом», то по-прежнему вываливаются сотни предложений о покупке документов об образовании с занесением в государственный реестр.