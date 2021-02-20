Стрежевской депутат попросил «увеличить процент попадающих под утилизацию бродячих собак»

«Если раньше были отмечены случаи нападения собак на взрослых и даже на домашних животных: кошек, кур, уток, то недавние нападения на детей в мкр. Новый, в результате чего они серьезно пострадали, выходят за рамки разумного. Я глубоко убежден, что любая собака – это в первую очередь животное. Животное, которое сегодня мирная и сытая псина, а завтра – голодное и злое чудовище. Чудовище, с которым маленький ребенок остается один на один по пути в школу или домой. Знаю, что мэрией нашего города предпринимаются определенные шаги для решения обозначенной проблемы, но считаю, что они являются недостаточными. Так как обеспокоенные за безопасность своих детей родители мягко говоря возмущены. И не дай Бог, если список пострадавших в будущем будет продолжен. Тогда сегодняшнее родительское возмущение завтра выльется в элементарный самосуд. Поэтому, учитывая, что данная проблема стала системной, прошу вас, Валерий Михайлович, как руководителя города, поручить ответственным специалистам мэрии в срочном порядке обратить внимание на сложившуюся ситуацию в такой важной отрасли, как вопрос отлова безнадзорных собак на территории города в целом и на территории микрорайона Новый в частности. Учитывая, что скоро весна, время брачного периода у животных. А также взять данную ситуацию под личный ежедневный контроль. Второе: увеличить процент попадающих под утилизацию собак, не дожидаясь повторения указанных выше случаев», — приводит телеканал слова Максима Дягилева.





Депутат также предложил внести предложения по изменению действующего законодательства в вопросе регулирования численности безнадзорных животных на территории региона, чтобы потом выйти с законодательной инициативой в думу Томской области.



В свою очередь мэр Стрежевого Валерий Харахорин отметил, что с каждым годом проблема бездомных собак становится острее.





«Понятно, что мы можем до бесконечности идти на поводу у людей, которые не представляют реально всех угроз, которые возникают при соблюдении всех норм, которые были в новом законодательстве предусмотрены. Они гуманны по отношению к собакам и совершенно не гуманны по отношению к людям», — добавил мэр.





Телеканал также пишет о том, что ранее мэр Стрежевого просил горожан не кормить бездомных собак и не строить для них будки.