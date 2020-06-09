Стрежевские медработники проверяют контакты заболевшего коронавирусом пассажира теплохода

Глава Александровского района Виктор Мумбер в эфире стрежевского телеканала «СТВ» рассказал о мерах, предпринимаемых в связи с обнаружением двух новых случаев заражения коронавирусом. Один из заболевших — житель райцентра, другой — села Назино. Оба случая — завозные, отмечает Виктор Мумбер.

«У нас появился в Александровском заболевший коронавирусом, — приводит телеканал слова Виктора Мумбера. — Он находится в инфекционном отделении больницы. Как говорят врачи, серьезной опасности данное заболевание для него не представляет, он в нормальном состоянии. Надеемся, что он будет выписан. Второй положительный — это Назино. Человек был в Томске, приехал в Назино, следом пришел анализ, что он положительный по коронавирусу. Он, естественно, сразу был на самоизоляции вместе со всей семьей, семья небольшая - супруга и он, сразу были посажены на самоизоляцию, чтобы не распространить данную инфекцию. Туда выехал медработник, который берет тесты. Заболевший ехал по маршруту Томск - Каргасок - Назино на «Восходе». То есть контактов было немало. Роспотребнадзор отслеживает все эти контакты».





Виктор Мумбер добавил, что больного эвакуировали вертолетом в Томск. Он надеется, что дальше распространения коронавируса не произошло.





Добавим, что на 9 июня в Томской области количество заболевших в регионе превысило 1000 человек.