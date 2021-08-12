Стрежевской аэропорт выкупил участки и имущество обанкротившейся компании «Томск Авиа»

Аэропорт Стрежевого выкупил на торгах 16 зданий и два земельных участка обанкротившейся компании «Томск Авиа», расположенных на его территории. Ранее аэропорт направлял в суд заявление о собственном банкротстве.

На торги выставили два лота, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В первый лот вошли 16 зданий, которые «Аэропорт Стрежевой» выкупило за 45,2 миллиона рублей. В лот номер два вошли два земельных участка, их аэропорт выкупил за 503,2 тысячи рублей.

Напомним, в 2015 году Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатации «Томск Авиа», а в 2016 году компанию признали банкротом. Летом 2018 года «Томск Авиа» полностью погасила задолженность по зарплате в 32 миллиона рублей перед бывшими сотрудниками.

В январе 2020 года ООО «Аэропорт Стрежевой» также направило в областной Арбитражный суд заявление о признании его банкротом. Областные власти тогда заявили, что признание аэропорта банкротом не отразится на полетах, а все имущество авиакомпании признано социально значимым и будет продано на конкурсе с обязательными условиями целевого использования имущества — для организации авиаперевозок.



В октябре 2017 года Арбитражный суд Томской области уже вводил наблюдение в ООО «Аэропорт Стрежевой» по иску Россельхозбанка. Позже суд прекратил банкротство аэропорта из-за отсутствия средств на финансирование этой процедуры.