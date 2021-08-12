{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Стрежевской аэропорт выкупил участки и имущество обанкротившейся компании «Томск Авиа»
Новости

Стрежевской аэропорт выкупил участки и имущество обанкротившейся компании «Томск Авиа»

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Аэропорт Стрежевого выкупил на торгах 16 зданий и два земельных участка обанкротившейся компании «Томск Авиа», расположенных на его территории. Ранее аэропорт направлял в суд заявление  о собственном банкротстве. 

На торги выставили два лота, сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. В первый лот вошли 16 зданий, которые «Аэропорт Стрежевой» выкупило за 45,2 миллиона рублей. В лот номер два вошли два земельных участка, их аэропорт выкупил за 503,2 тысячи рублей.

Напомним, в 2015 году Росавиация приостановила действие сертификата эксплуатации «Томск Авиа», а в 2016 году компанию признали банкротом. Летом 2018 года «Томск Авиа» полностью погасила задолженность по зарплате в 32 миллиона рублей перед бывшими сотрудниками.

В январе 2020 года ООО «Аэропорт Стрежевой» также направило в областной Арбитражный суд заявление о признании его банкротом. Областные власти тогда заявили, что признание аэропорта банкротом не отразится на полетах, а все имущество авиакомпании признано социально значимым и будет продано на конкурсе с обязательными условиями целевого использования имущества — для организации авиаперевозок.

В октябре 2017 года Арбитражный суд Томской области уже вводил наблюдение в ООО «Аэропорт Стрежевой» по иску Россельхозбанка. Позже суд прекратил банкротство аэропорта из-за отсутствия средств на финансирование этой процедуры.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.