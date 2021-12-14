Стрежевчанина будут судить за непристойные переписки со школьницей

30-летнего жителя Стрежевого будут судить по делу о повторном совершении развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетнего (часть 5 статьи 135 УК), сообщает управление Следственного Комитета по Томской области.

По версии следствия, в августе мужчина в одной из соцсетей писал сообщения интимного характера несовершеннолетней (судя по вменяемой ему статье, девочке 12 или 13 лет). Обвиняемый делал школьнице непристойные предложения, в том числе просил прислать ему обнаженные фото.

При этом стрежевчанин на тот момент находился под административным надзором после выхода из колонии, где отбывал наказание по одной из статей о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Поэтому нарушение закона считается повторным, а мужчине грозит более строгое наказание: от 10 до 15 лет колонии.

Расследование завершено, дело передано в Стрежевской городской суд. Сам обвиняемый остается в СИЗО.