Стрельба в школе в Казани: главное о случившемся и комментарий конфликтолога

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UPD 19:40 Число жертв выросло до девяти, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. «Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек», — сообщил глава республики.



UPD 18:40 Власти Татарстана поручили провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы президента республики.

Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе №175 в Казани. Сообщается о 21 пострадавшем и 8 погибших.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

РБК сообщает, что вооруженный мужчина вошел в школу через главный вход и открыл стрельбу. Нападавшего задержали, по предварительным данным, он 19-летний выпускник этой школы. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что охраны в школе не было, но была установлена тревожная кнопка Росгвардии, сообщает ТАСС.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что у задержанного было официально зарегистрированное оружие. Изначально сообщалось о двух нападавших, но глава пресс-службы президента Татарстана подтвердила, что стрельбу в школе устроил один человек.

Доцент кафедры конфликтологии Казанского Федерального Университета Евгения Храмова рассказала ТВ2, что информация о случившемся поступает противоречивая и сейчас «сложно собрать единую картинку, которая могла бы охарактеризовать ситуацию».

Не возьмусь назвать это терактом или ярким примером «колумбайна», — прокомментировала Евгения Храмова. — Очень компетентная реакция была у всех структур. Я видела, что машины силовиков и кареты «скорой помощи» поехали к школе с первых секунд сообщения. Президент республики оперативно прибыл на место происшествия и почти сразу дал открытое интервью. То есть информация не утаивается и доводится до населения. Сейчас силовые структуры обеспечивают безопасность всех учебных заведений города. Была фейковая информация о стрельбе в других школах, с распространявшими ее людьми работают силовики.

Евгения Храмова добавила, что жители Казани «испытывают ужас, но паники нет», и для «города с таким высоким уровнем безопасности это из ряда вон выходящий случай».

Фото: Егор Алеев / ТАСС