Стрельба в школе в Казани: главное о случившемся и комментарий конфликтолога
UPD 19:40 Число жертв выросло до девяти, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. «Мы потеряли семерых детей. Это восьмиклассники. Четыре мальчика и три девочки. Кроме этого, потеряли одного учителя. И мы потеряли еще одну женщину. В целом мы потеряли девять человек», — сообщил глава республики.
UPD 18:40 Власти Татарстана поручили провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы президента республики.
Утром 11 мая вооруженный мужчина устроил стрельбу в школе №175 в Казани. Сообщается о 21 пострадавшем и 8 погибших.
РБК сообщает, что вооруженный мужчина вошел в школу через главный вход и открыл стрельбу. Нападавшего задержали, по предварительным данным, он 19-летний выпускник этой школы. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что охраны в школе не было, но была установлена тревожная кнопка Росгвардии, сообщает ТАСС.
Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что у задержанного было официально зарегистрированное оружие. Изначально сообщалось о двух нападавших, но глава пресс-службы президента Татарстана подтвердила, что стрельбу в школе устроил один человек.
Доцент кафедры конфликтологии Казанского Федерального Университета Евгения Храмова рассказала ТВ2, что информация о случившемся поступает противоречивая и сейчас «сложно собрать единую картинку, которая могла бы охарактеризовать ситуацию».
Не возьмусь назвать это терактом или ярким примером «колумбайна», — прокомментировала Евгения Храмова. — Очень компетентная реакция была у всех структур. Я видела, что машины силовиков и кареты «скорой помощи» поехали к школе с первых секунд сообщения. Президент республики оперативно прибыл на место происшествия и почти сразу дал открытое интервью. То есть информация не утаивается и доводится до населения. Сейчас силовые структуры обеспечивают безопасность всех учебных заведений города. Была фейковая информация о стрельбе в других школах, с распространявшими ее людьми работают силовики.
Евгения Храмова добавила, что жители Казани «испытывают ужас, но паники нет», и для «города с таким высоким уровнем безопасности это из ряда вон выходящий случай».
Пресс-служба президента Татарстана сообщает, что при стрельбе погибли 8 человек: 7 школьников и один учитель. По данным Минздрава республики, пострадал 21 человек, из них 18 человек дети, шестеро находятся в реанимации. На территории близ школы гимназии, проводится контр-террористическая операция. СК после трагедии возбудил уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая объявлен в Татарстане днем траура. Также 12 мая во всех школах республики пройдут проверки, поэтому занятия отменены.
Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад главы ФСБ Алекснадра Бортникова о случившемся и поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения.
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