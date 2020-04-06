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06 апреля,
2020
Новости

Street Vision перенесли на осень

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Фестиваль современного искусства Street Vision перенесли на осень в связи с ситуацией по заболеваемости коронавирусом. Точные даты будущего фестиваля пока неизвестны.


«План ближайших действий таков: на сайте street.vision продолжается прием заявок на участие во всех направлениях выставки, он продлится до 1 июня. Также открыта предпродажа билетов категории МАКСИМАЛЬНЫЙ за 1000 рублей. Кроме того, планируется провести ряд работ на сайте проекта, например, настроить возможность покупки билетов онлайн», — сообщают организаторы.


Также продолжит действовать договор с владельцами площадки, на которой планируют провести фестиваль. После того, как улучшится эпидемиологическая ситуация и отпадет необходимость в самоизоляции, организаторы планируют начать готовить площадку: убирать мусор, готовить стены к покраске, проводить электро- и сантехнические работы. После площадку законсервируют до старта активной подготовки выставки.


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