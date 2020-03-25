Street Vision 2020 в Томске: новая площадка и направления

Street Vision впервые состоялся в Томске в 2012 году. Мероприятие совмещает в себе такие направления, как стрит-арт, граффити, современная живопись, фотография, видеография, дизайн и музыка. В 2019 году Street Vision не проводился, и в 2020 году организаторы вернули фестиваль с новыми форматами.





«В этом году Street Vision переживает перерождение – переосмыслив опыт предыдущих лет, мы решили откинуть все лишнее и вернуться к базовому формату. В 2012 году Street Vision создавался как выставочный проект. Демонстрация достижений того, что происходит на стыке классической и уличной культуры здесь и сейчас – в Томске и Сибири. В 2020 году мы свели до базового уровня развлекательную составляющую, сделав упор на качество контента и его культурную ценность», — подчеркивают организаторы.





В этом году организаторы делают акцент на инсталляции, а также на образовательный блок. Запланированы дискуссии, лекции, выставки и презентации городских проектов.





Сейчас Street Vision выпустил в продажу первые 200 билетов формата «Максимальный», который позволит посетить всю программу фестиваля. Стоимость билета — 1000 рублей.





«Мы заботимся о вашем здоровье и предлагаем забронировать билеты. Никаких контактов с деньгами или билетом до окончания карантина! Оплата — переводом на карту. После получения денег мы пришлем вам фотографию билета и номер, а также внесем вас в список. Когда карантин закончится, вы сможете забрать билет у нас в офисе или заказать доставку на дом».

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Если карантин продлят, то фестиваль перенесут на более поздний срок. В этом случае все купленные билеты останутся действительными, сообщают организаторы.