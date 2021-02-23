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23 февраля,
2021
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Новости

Страшный пожар в Новосибирске. Двое детей погибли, третьего ищут

ТВ2
ТВ2
32 минуты назад

В Новосибирске в частном жилом доме произошел пожар. Огонь перекинулся на соседний дом и надворные постройки, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. 

Страшный пожар в Новосибирске. Двое детей погибли, третьего ищут

В одном из домов рухнула крыша, из него самостоятельно эвакуировались мужчина, женщина и их 16-летний сын. Но в доме находили еще мальчики 2008 и 2016 годов рождения, а также девочка, родившаяся в 2019-м. Они могли остаться под завалами.


«В ходе разборов обгоревших завалов обнаружены останки двух погибших детей. Поиски третьего ребенка продолжаются», — сообщили в СК РФ по Новосибирской области.


Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Страшный пожар в Новосибирске. Двое детей погибли, третьего ищут
Страшный пожар в Новосибирске. Двое детей погибли, третьего ищут
Страшный пожар в Новосибирске. Двое детей погибли, третьего ищут
Страшный пожар в Новосибирске. Двое детей погибли, третьего ищут
Страшный пожар в Новосибирске. Двое детей погибли, третьего ищут
Страшный пожар в Новосибирске. Двое детей погибли, третьего ищут

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

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