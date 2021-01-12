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12 января,
2021
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Новости

Страшный пожар в Екатеринбурге: восемь человек погибли

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в доме на улице Рассветной, 7. Погибли восемь человек, включая 10-летнего ребенка, пишет znak.com. Мама девочки Наталья умоляла о помощи на своей странице в твиттере, просила вызвать пожарных, говорила, что они с дочерью не могут выбраться из квартиры на девятом этаже из-за дыма. Им не успели помочь.

Страшный пожар в Екатеринбурге: восемь человек погибли
Фото: znak.com

Из дома эвакуированы 90 человек, большая часть из них находится в гимназии №176, где сейчас пункт временного размещения.

По факту пожара СКР возбудил дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Известно, что пожар начался в квартире на втором этаже, у дивана. Там обнаружено множество окурков. Но отрабатываются различные версии случившегося, в том числе неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования.

Страшный пожар в Екатеринбурге: восемь человек погибли
Фото: МЧС

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