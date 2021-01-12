Страшный пожар в Екатеринбурге: восемь человек погибли

Ночью в Екатеринбурге произошел пожар в доме на улице Рассветной, 7. Погибли восемь человек, включая 10-летнего ребенка, пишет znak.com . Мама девочки Наталья умоляла о помощи на своей странице в твиттере, просила вызвать пожарных, говорила, что они с дочерью не могут выбраться из квартиры на девятом этаже из-за дыма. Им не успели помочь.

Из дома эвакуированы 90 человек, большая часть из них находится в гимназии №176, где сейчас пункт временного размещения.



По факту пожара СКР возбудил дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Известно, что пожар начался в квартире на втором этаже, у дивана. Там обнаружено множество окурков. Но отрабатываются различные версии случившегося, в том числе неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования.