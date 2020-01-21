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21 января,
2020
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Новости

Страховщики: В Томской области водители чаще всего превышают скорость

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Самые быстрые водители в России ездят по дорогам Томской области, Ставропольского края и Архангельской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков «АльфаСтрахования» и компании Raxel Telematics. Специалисты проанализировали езду водителей, которые были подключены к программе «КаскоЭкономия».

Страховщики: В Томской области водители чаще всего превышают скорость

«Манера езды застрахованных отслеживается с помощью GPS, акселерометра и гироскопа смартфона клиента, при этом старт и остановка трекинга происходят автоматически, — рассказали страховщики. — Программа отражает, были ли во время движения резкие ускорения или торможения, пользовался ли водитель телефоном во время езды и как долго был за рулем».


В Томской области водители на протяжении 27,18 % пути превышают разрешенный лимит скорости. В Ставропольском крае этот показатель равен 25,49 %. Первую тройку замыкает Архангельская область — 25,3 %.


На четвертом и пятом местах Тюменская и Тверская области, где эти показатели составили 25,16 % и 24,97 % соответственно. Далее следуют Республика Карелия (24,64 %), Кировская (24,27 %), Псковская (23,99 %), Мурманская (22,94 %) и Брянская области (22,75 %).


Отмечается, что в октябре 2019 года Дмитрий Медведев, который тогда занимал должность премьер-министра России, раскритиковал идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км в час. Он объяснил, что иногда превышения скорости на 10 км/ч на спидометре даже не видно, особенно когда речь идет о старых машинах. По словам премьера, такая инициатива может стать поводом для того, чтобы штрафовать большое количество водителей, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения.

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