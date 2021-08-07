«Страдают молодые деревья»: томичи жалуются на незаконный сбор шишки в лесах региона

Томичи жалуются на ранний сбор шишки. Несмотря на то, что заготовка кедрового ореха разрешена в южной части Томской области с 20 августа, а в северных районах с 25 августа, кедровый орех уже сейчас можно купить на Авито.

Они отметили, что в районах уже формируются целые бригады, которые занимаются незаконным промыслом.

«Начали лупить шишку до официального разрешения. Сейчас она еще незрелая и сбивается с помощью шеста. При этом, срубается молодь следующего года. Лес гибнет», — пожаловались ТВ2 томичи.

По данным обладминистрации на территории Томского лесничества за нарушение сроков и способов сбора кедровой шишки уже задержали шесть человек.

Так, 4 августа в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в кедровнике, в окрестностях села Магадаево, бьют шишку. Инспекторы государственного лесного надзора совместно с сотрудниками полиции провели контрольный выезд. В результате на месте были задержаны два местных жителя. Еще четыре подобных случая выявлены 5 августа во время рейдов в Лучановском, Магадаевском и Плотниковском кедровниках.

Власти региона отмечают, что механический сбор в Томской области строго запрещен. Разрешается собирать только опавшую шишку в установленные сроки сбора. Кроме того, в кедровых насаждениях запрещен заезд машин и техники с дорог в древостои.

За сбор кедровой шишки раньше сроков и созревания нарушителям грозит административный штраф для граждан от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц от 1 000 до 2 000 рублей и для юридических лиц от 10 до 20 тысяч. При этом средняя цена шишки на Авито в Томской области составляет 1500 рублей.