Добрые новости
10 мая,
2020
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Новости

«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактике в Томске

ТВ2
ТВ2
54 минуты назад

В Межвузовской больнице — единственном круглосуточном центре серопрафилактики для взрослых в Томске — многочасовые очереди. Посетители говорят, что многие не выдерживают и уходят, но потом возвращаются, так как сдать клеща на анализ можно только здесь.


Двое человек, с которым разговаривал корреспондент Агентства новостей ТВ2, отметили, что стоят в очереди уже два часа, когда их примут неизвестно, так как в отделении работает только один врач. 

«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактике в Томске

По данным регионального Роспотребнадзора, от укуса клещей по данным на 7 мая пострадали больше 5 тысяч человек. Так за неделю с 29 апреля по 7 мая в Томской области зарегистрировано 2375 обращений граждан с присасываниями клещей, из них 611 детей. Наибольшая часть обращений приходится на город Томск — 1555 взрослых и 425 детей.


Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. За последнюю неделю в Томской области привки поставили 2311 человек, в том числе 312 детей. Всего прививки от клещевого энцефалита поставили 26481 человек, из них 5195 детей.


Роспотребнадзор напоминает, что пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций в Межвузовскую поликлинику на Киевская, 74 и Детскую больницу №1 на Московском тракт, 4, тел. 52-72-23. Жители области могут обратиться в травмпункты районных больниц.

«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактике в Томске
«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактике в Томске
«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактике в Томске
«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактике в Томске
«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактике в Томске
«Стою два часа»: очереди в единственном круглосуточном пункте серопрофилактике в Томске

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