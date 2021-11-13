Сторож заимки скончался в Томской области. Он так и не дождался санавиацию

58-летний сторож заимки Виктор Гомаров скончался в заброшенной деревне Стрежное Молчановского района Томской области. Он ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью с 11 ноября, родные обратились на номер 112, но вертолет к нему так и не прилетел.
«Мой муж охранял особняк в тайге высокопоставленного человека, он уехал две недели назад в Стрежное на лодке и застудился, он должен был приехать обратно, но Чулым встал. — говорит ТВ2 жена Виктора Валентина Гурова, — Он позвонил мне, когда почувствовал себя плохо. Я обратилась в МЧС, они через час спросили данные, обещали, что вертолет прилетит. Сказали, что сегодня утром будет совещание по решению его эвакуации. А его уже в живых нет. Его вытащили местные пацаны. Где справедливость? Сейчас они дают «подушку», чтобы его отвезти анатомировать, а когда он был живой? Не было ни вертолета, никакой помощи».
По словам жены Валентины, на заимке не было больше людей, кроме ее мужа.
Когда вертолет так и не прилетел, администрация села Могочино собрала местных жителей и фельдшера, те добирались до заимки сначала на машинах, потом шли через реку пешком.
Один из добровольцев Юрий Богатырев рассказал ТВ2, что Виктора Гомарова поехали спасать на заимку несколько человек из администрации, пять добровольцев и фельдшер. Сначала добирались на ЗИЛ 131, потом на специальной технике с большими колесами.
«Полиция добралась до места на своей машине, по нашему следу, вертолет так и не прилетел,— добавил Юрий Богатырев, — Самое страшное, что мы в Могочине живем за рекой. Нет никакого сообщения между населенными пунктами, кроме вертолета».
По словам главы села Могочино Аллы Детлуковой, Виктор Гомаров умер от пневмонии. Он «задыхался и жаловался на удушье».
«Каждый час нам говорили: «Погода нелетная», — рассказала ТВ2 глава села Алла Детлукова, — Сотрудники ПСС два дня сидели в пожарной части в Молчаново и ждали вертолет. Они готовы были за ним туда поехать, но не было погоды, вертолет не прилетал. Местные жители добрались до заимки на машинах, потом переходили реку Чулым пешком. За эту ночь река подмерзла. Но было поздно. Фельдшер поставил диагноз пневмония».
«Я хочу, чтобы все были наказаны, — говорит Валентина Гурова, — Собак спасают, всех спасают, показуху делают, а на самом деле ничего. Зачем нужно тогда МЧС и вертолеты?».
За отправку тела погибшего мужа на экспертизу Валентине пришлось заплатить 1800 рублей.
В поисково-спасательной службе ТВ2 рассказали, что сотрудники ПСС ждали вертолет в Молчаново. За вертолет, который не прилетел, отвечает санитарная авиация и департамент здравоохранения Томской области. Департамент здравоохранения работает с журналистами только по запросу с печатью организации и подписью главного редактора. Этот запрос будет отправлен в понедельник.