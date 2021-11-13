Сторож заимки скончался в Томской области. Он так и не дождался санавиацию

58-летний сторож заимки Виктор Гомаров скончался в заброшенной деревне Стрежное Молчановского района Томской области. Он ждал вертолет со спасателями и медицинской помощью с 11 ноября, родные обратились на номер 112, но вертолет к нему так и не прилетел.

«Мой муж охранял особняк в тайге высокопоставленного человека, он уехал две недели назад в Стрежное на лодке и застудился, он должен был приехать обратно, но Чулым встал. — говорит ТВ2 жена Виктора Валентина Гурова, — Он позвонил мне, когда почувствовал себя плохо. Я обратилась в МЧС, они через час спросили данные, обещали, что вертолет прилетит. Сказали, что сегодня утром будет совещание по решению его эвакуации. А его уже в живых нет. Его вытащили местные пацаны. Где справедливость? Сейчас они дают «подушку», чтобы его отвезти анатомировать, а когда он был живой? Не было ни вертолета, никакой помощи».

По словам жены Валентины, на заимке не было больше людей, кроме ее мужа.