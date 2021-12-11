Сторона защиты обжаловала приговор Галине Кляйн

В конце ноября судья Кировского районного суда Андрей Федоров признал Галину Кляйн виновной в «применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК)» и приговорил ее к двум годам лишения свободы условно. Сторона защиты просит смягчить наказание и назначить вместо условного срока штраф.

Суд установил, что в ноябре 2020 года Галина Кляйн нанесла ссадину сотруднику правоохранительных органов, стараясь не пропустить силовиков в квартиру для проведения обысков по делу мэра Томска.

Судья вынес именно такое наказание, о котором просила прокуратура. При этом сторона защиты просила назначить минимально возможное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, обыск в квартире Ивана и Галины Кляйн прошел в день задержания мэра Томска, 13 ноября 2020 года. Через несколько дней появились сообщения о том, что жену мэра обвиняют в применении насилия к одному из силовиков, проводивших обыск. На судебном заседании в марте Галина Кляйн признала вину.

Судебный процесс над Иваном Кляйном продолжается. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и в незаконном предпринимательстве. Иван Кляйн свою вину не признает. Он считает, что дело против него было сфабриковано.

Читайте по теме: