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Главная Новости Штормовое предупреждение: грозы и град ожидаются в Томской области в понедельник
Новости

Штормовое предупреждение: грозы и град ожидаются в Томской области в понедельник

ТВ2
ТВ2 ТВ2
52 минуты назад

Штормовое предупреждение объявило управление МЧС по Томской области: во второй половине дня в понедельник и во вторник в отдельных районах области возможны грозы с сильными ливнями и град.

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  26 июля и ночью 27 июля по области местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые порывы ветра при грозах 17-22 м/с.

Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. 

Находясь на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций. При сильных ливнях возможно подтопление низменных участков.

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