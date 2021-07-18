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Главная Новости Штормовое предупреждение: грозы и град ожидаются в Томской области 18-19 июля
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Штормовое предупреждение: грозы и град ожидаются в Томской области 18-19 июля

ТВ2
ТВ2 ТВ2
11 часов назад

Штормовое предупреждение объявило управление МЧС по Томской области: во второй половине дня в воскресенье и в понедельник в отдельных районах области возможны грозы с сильными ливнями и град.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 18 июля и 19 июля по юго-востоку и востоку области остаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные ливни и усиление ветра 15-18 м/с», — сообщает пресс-служба ведомства.
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