Новости
Штормовое предупреждение: грозы и град ожидаются в Томской области 18-19 июля
Штормовое предупреждение объявило управление МЧС по Томской области: во второй половине дня в воскресенье и в понедельник в отдельных районах области возможны грозы с сильными ливнями и град.
«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды во второй половине дня 18 июля и 19 июля по юго-востоку и востоку области остаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах сильные ливни и усиление ветра 15-18 м/с», — сообщает пресс-служба ведомства.