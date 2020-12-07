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07 декабря,
2020
Новости

Столетнюю жительницу Красноярска вылечили от коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Врачи Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войны вылечили 101-летнюю пациентку от коронавируса. В больницу пенсионерка попала в тяжелом состоянии, с затруднением дыхания, слабостью и температурой. 


«Поскольку у нас развернут в настоящее время инфекционный стационар и мы владеем методиками лечения таких возрастных больных, то она была направлена к нам, – цитирует Интерфакс и.о. начальника госпиталя Петра Вдовенко. – Мы вылечили и коронавирусную инфекцию, и вся сопутствующая патология, которая была у пациентки, также была подлечена».

Вдовенко рассказал, что пациентка поступила 24 ноября с коронавирусной инфекцией. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, с затруднением дыхания, слабостью и температурой. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, температура и жизненные параметры в норме.

Она сейчас уже в стабильном стоянии, уже поблагодарила своего лечащего врача, заведующего отделением, медсестер, санитарок, которые за ней ухаживали, и уже готова поехать сегодня к себе домой, – добавил руководитель госпиталя.

На базе Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн сейчас развернут стационар для пациентов с коронавирусом на 290 коек. 

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