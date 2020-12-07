Столетнюю жительницу Красноярска вылечили от коронавируса

Врачи Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войны вылечили 101-летнюю пациентку от коронавируса. В больницу пенсионерка попала в тяжелом состоянии, с затруднением дыхания, слабостью и температурой.





«Поскольку у нас развернут в настоящее время инфекционный стационар и мы владеем методиками лечения таких возрастных больных, то она была направлена к нам, – цитирует Интерфакс и.о. начальника госпиталя Петра Вдовенко. – Мы вылечили и коронавирусную инфекцию, и вся сопутствующая патология, которая была у пациентки, также была подлечена».



Вдовенко рассказал, что пациентка поступила 24 ноября с коронавирусной инфекцией. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, с затруднением дыхания, слабостью и температурой. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, температура и жизненные параметры в норме.

