Столетняя церковь в Красноярском крае сгорела после удара молнии

Молния попала в здание церкви около 21 часа, сигнал о пожаре поступил в 21:17. Издание «Проспект Мира» со ссылкой на пресс-службу красноярского МЧС сообщает, что огонь тушили больше двух часов. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, здание полностью сгорело. Пострадавших нет.

Покровскую церковь в Большом Балчуге начали строить в 1909 году и закончили в 1912-м. В 1930-х годах церковь закрыли, а с 40-го по 60-ый использовали под зерносклад. В 1986 году храм признали объектом культурного наследия регионального значения и взяли на госохрану, а в 2011 году реконструировали.