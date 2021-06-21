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Главная Новости Столетняя церковь в Красноярском крае сгорела после удара молнии
Новости

Столетняя церковь в Красноярском крае сгорела после удара молнии

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Деревянная церковь в селе Большой Балчуг сгорела в воскресенье вечером. В деревянный памятник архитектуры, построенный  в начале 20 века, ударила молния.

Фото:  Церковь до пожара
Автор:  Туристский информационный центр Красноярского края

Молния попала в здание церкви около 21 часа, сигнал о пожаре поступил в 21:17. Издание «Проспект Мира» со ссылкой на пресс-службу красноярского МЧС сообщает, что огонь тушили больше двух часов. Площадь пожара составила 250 квадратных метров, здание полностью сгорело. Пострадавших нет.

Покровскую церковь в Большом Балчуге начали строить в 1909 году и закончили в 1912-м. В 1930-х годах церковь закрыли, а с 40-го по 60-ый использовали под зерносклад. В 1986 году храм признали объектом культурного наследия регионального значения и взяли на госохрану, а в 2011 году реконструировали.

Фото:  Горящая церковь
Автор:  Паблик «Говорит Сухобузимский»
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