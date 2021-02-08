Стоимость электричества в России выросла до максимального значения за пять лет

Оптовая стоимость электроэнергии в России в 2020 году достигла максимума за последние пять лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка» (объединяет участников рынка энергетики). В европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4% и достигли 2,54 тыс. руб. за 1 МВт•ч, в Сибири рост составил 0,6% (до 1,78 тыс. руб. за 1 МВт•ч).

Главной причиной роста стали обязательные нерыночные надбавки, которые включают в себя платежи за строительство электростанций. В прошлом году общий платеж вырос из-за ввода ряда энергоблоков, причем из-за снижения спроса общий платеж распределялся на меньшее число потребителей, что и стало причиной роста удельных цен.





Одноставочная цена включает две составляющие: стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед и стоимость мощности (готовность поставить энергию в сеть). В течение года электроэнергия серьезно подешевела, а мощность — подорожала, говорят аналитики.





По прогнозу «Совета рынка», в этом году одноставочная оптовая цена увеличится в стране в среднем на 5,6%, в этот раз в первую очередь за счет Сибири. В европейской части страны и на Урале рост цен составит 3,8%, в Сибири — 13,4%.



Тариф за свет изменится традиционно 1 июля. В Томске он вырастет в среднем на 5,2 %. Так тариф на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, с июля 2021 года составит 3,85 рубля за киловатт-час (сейчас 3,66). Для населения, проживающего в селах и домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, тариф будет 2,7 рубля за киловатт-час (сейчас 2,56).