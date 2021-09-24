«Стоим больше часа»: томичи жалуются на большую пробку на Богашевском тракте

Большая пробка образовалась на Богашевском тракте. Водители, которые стоят в пробке, говорят, что недавно открывшийся прокол весь забит.



«В 7.30 заехали, до сих пор стоим. Такой пробки мы ещё не видели. 100% на Южном кольце асфальтируют. Ведь асфальт в зиму — это Россия, детка!», — написала в редакцию ТВ2 Ксения.

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В группе «Регион-70» отмечают, что Богашевский стоит от посёлка Геологов. «Прокол встал. Степановка колом», — говорится в посте.

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Ранее дорожники приступили к ремонту покрытия на участке от Транспортного кольца до площади Южной. Мэрия отмечала, что в утренние часы для удобства передвижения горожан было решено продлить работу светофора через ул. Красноармейскую между Транспортным кольцом и площадью Южной до 10 утра.