«Стоим больше часа»: томичи жалуются на большую пробку на Богашевском тракте

Большая пробка образовалась на Богашевском тракте. Водители, которые стоят в пробке, говорят, что недавно открывшийся прокол весь забит.
«В 7.30 заехали, до сих пор стоим. Такой пробки мы ещё не видели. 100% на Южном кольце асфальтируют. Ведь асфальт в зиму — это Россия, детка!», — написала в редакцию ТВ2 Ксения.
В группе «Регион-70» отмечают, что Богашевский стоит от посёлка Геологов.
«Прокол встал. Степановка колом», — говорится в посте.
Ранее дорожники приступили к ремонту покрытия на участке от Транспортного кольца до площади Южной. Мэрия отмечала, что в утренние часы для удобства передвижения горожан было решено продлить работу светофора через ул. Красноармейскую между Транспортным кольцом и площадью Южной до 10 утра.
25 июня открылась транспортная развязка с тоннелем под железной дорогой в районе 76-го километра перегона Томск – Тайга.
Общая стоимость объекта составила 2,1 миллиарда рублей, из которых 1,8 миллиарда – федеральные средства. По оценке ГИБДД, ежедневно через переезд будет проезжать до 40 тысяч автомобилей.
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