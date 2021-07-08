Сто тысяч договоров: кто не платит за вывоз мусора в Томске
Порядка 15 тысяч юридических лиц и больше 80 тысяч физических не заключили договоров на вывоз мусора. Власти Томска выступают за ужесточение ответственности за это.
«На сегодняшний день собираемость платежей составляет около 92-94% от заключенных договоров. Однако на сегодняшний день есть проблема, которая особенно касается Томского района, не достает порядка 84 тысяч договоров. То есть, мы видим, что мусор образуется, но в квартире никто не прописан, договора нет. Это чаще всего касается частного сектора. Получается, что регоператор теряет порядка 10%», — подчеркнул Вячеслав Черноус.
Не заключили договоры и большая часть юридических лиц. По данным мэрии, сегодня контракт на вывоз мусора заключили порядка 3600 юрлиц из минимум 18 тысяч.
«Мы подготовили и направили предложение в федерацию по ужесточению ответственности юридических лиц за отказ заключать договор на вывоз ТКО. Фактически на сегодняшний день регоператор может только предложить заключить услугу. По закону компании не имеют права заключать договор с другими компаниями, которые вывозят мусор, не обладая лицензией. А мусор образуется. В итоге, регоператор вывозит его себе в убыток», — сказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус.
Он уточнил, что документы были направлены примерно месяц назад.
В свою очередь, представитель САХа Михаил Курилов уточнил, что иногда юридические лица не понимают, сколько именно будут платить за вывоз мусора, если заключат официальный договор с регоператором.
«Все, что касается мусора в Томске — это копейки. Речь идет о сотне, иногда тысяче рублей. Вчерашний пример: одно известное кафе в Томске платило несколько тысяч рублей водителю мусоровоза, не заключая договор с нами. Мы пришли, поговорили с ними. Они поняли, что нелегально они платили 20 тысяч рублей в месяц, а легально это стоят 1500 рублей», — рассказал Курилов.
При этом, есть юридические лица, которые от заключения договора с регоператором всячески уклоняются. Так в «черный список» попали Flora Market, Coffe Like, Doner master, сеть магазинов «Золушка».