Сто тысяч договоров: кто не платит за вывоз мусора в Томске

Порядка 15 тысяч юридических лиц и больше 80 тысяч физических не заключили договоров на вывоз мусора. Власти Томска выступают за ужесточение ответственности за это.

«На сегодняшний день собираемость платежей составляет около 92-94% от заключенных договоров. Однако на сегодняшний день есть проблема, которая особенно касается Томского района, не достает порядка 84 тысяч договоров. То есть, мы видим, что мусор образуется, но в квартире никто не прописан, договора нет. Это чаще всего касается частного сектора. Получается, что регоператор теряет порядка 10%», — подчеркнул Вячеслав Черноус. Не заключили договоры и большая часть юридических лиц. По данным мэрии, сегодня контракт на вывоз мусора заключили порядка 3600 юрлиц из минимум 18 тысяч.

«Мы подготовили и направили предложение в федерацию по ужесточению ответственности юридических лиц за отказ заключать договор на вывоз ТКО. Фактически на сегодняшний день регоператор может только предложить заключить услугу. По закону компании не имеют права заключать договор с другими компаниями, которые вывозят мусор, не обладая лицензией. А мусор образуется. В итоге, регоператор вывозит его себе в убыток», — сказал заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус. Он уточнил, что документы были направлены примерно месяц назад. В свою очередь, представитель САХа Михаил Курилов уточнил, что иногда юридические лица не понимают, сколько именно будут платить за вывоз мусора, если заключат официальный договор с регоператором.