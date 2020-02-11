Стивен Кинг разрешил томской школьнице экранизацию своего рассказа за 1$

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16-летняя школьница Диана Костырина подписала контракт с писателем Стивеном Кингом по американской программе Dollar Baby. В рамках программы Dollar Baby на год «мэтр ужасов» делится своими авторскими правами со школьниками всего мира за символическую плату.



«Я занимаюсь в «Сибирских киномастерских», — рассказывает Диана. — Как-то с руководителем клуба Романом Дваладзе мы увидели конкурс, решили подать заявку. Это было так спонтанно, я вообще серьезно к этому не отнеслась. Прикрепили к заявке мой Инстаграм, работы, и все. Меньше чем через сутки уже пришел ответ и контракт».

Наставник Дианы Роман Дваладзе станет продюсером проекта. Приступить к съемкам фильма девушка планирует в ближайшее время. С произведением уже определились — это будет экранизация рассказа «Женщина в комнате».



«Мне очень нравится творчество Стивена Кинга тем, что он совмещает триллеры и ужасы с глубоким философским наполнением. Хотя в этих жанрах обычно мало философского смысла. После прочтения рассказов я начинаю анализировать себя, свои поступки и даже переосмысливать свое существование», — объясняет ТВ2 Диана.

Короткометражку Дианы Костыриной можно будет увидеть осенью 2020 года в Краснодаре на ежегодном международном фестивале Dollar Baby Russia. Фильмы, на которые ребята получают авторские права от Стивена Кинга, запрещено выкладывать в Интернет и транслировать по телевидению. Именно поэтому киноленты показываются в рамках фестиваля.

Несмотря на свой юный возраст, Диана является автором нескольких короткометражных фильмов — трех социальных роликов и двух фестивальных работ. В эти выходные, 8 февраля, случился премьерный показ ее короткометражного фильма «Они не меняются». А начинала Диана свой путь с актерской деятельности.

«Однажды я случайно попала в какой-то кинопроект. Играла ботаника и в принципе была очень закомплексованной девушкой. Мне прямо сказали: «Кино не твое!». После этого я начала над собой работать. Хотелось доказать себе и всем, что могу. Потом снялась в другом полном метре и поняла, что хочу и могу снимать свои фильмы. У меня в голове есть классные истории, которые я бы хотела рассказывать людям. Так, постепенно-постепенно, пришла к тому, что у нас вот есть контракт со Стивеном Кингом».