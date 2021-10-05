«Стихи индивидуальной защиты»: поэтический перформанс Веры Павловой пройдет в Томске

8 октября в 19.00 в «Доме искусств» (Шишкова, 10) состоится поэтический перформанс Веры Павловой. Автор с мировым именем презентует новую книгу-календарь «Записки счастливого человека».

Вера Павлова начала писать стихи в возрасте 20 лет и ее первая подборка была опубликована в журнале «Юность». Первая известность пришла после появления в газете «Сегодня» 72 стихотворений с послесловием Бориса Кузьминского, породившего миф, что Вера Павлова — литературная мистификация.

Стихи Веры Павловой переведены на 26 иностранных языков. Она участвовала в международных поэтических фестивалях в Англии, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, Голландии, США, Греции, Швейцарии и др.

Вера Павлова — автор либретто опер «Эйнштейн и Маргарита», «Планета Пи» (композитор Ираида Юсупова), «Дидона и Эней, пролог» (композитор (Майкл Найман), «Рождественская опера» (композитор Антон Дегтяренко), «Последний музыкант» (композитор Ефрем Подгайц), кантат «Цепное дыхание» (композитор Пётр Аполлонов) и др.

Кроме того, Вера Павлова записала как чтец семь дисков со стихами поэтов Серебряного века. Спектакли по стихам Павловой поставлены в Скопине, Перми и Москве. Фильмы о ней и с её участием сняты в России, Франции, Германии, США.