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«Стихи индивидуальной защиты»: поэтический перформанс Веры Павловой пройдет в Томске

ТВ2 ТВ2

8 октября в 19.00 в «Доме искусств» (Шишкова, 10) состоится поэтический перформанс Веры Павловой. Автор с мировым именем презентует новую книгу-календарь «Записки счастливого человека».


Вера Павлова начала писать стихи в возрасте 20 лет и ее первая подборка была опубликована в журнале «Юность». Первая известность пришла после появления в газете «Сегодня» 72 стихотворений с послесловием Бориса Кузьминского, породившего миф, что Вера Павлова — литературная мистификация.

Стихи Веры Павловой переведены на 26 иностранных языков. Она участвовала в международных поэтических фестивалях в Англии, Германии, Италии, Франции, Бельгии, Украине, Азербайджане, Узбекистане, Голландии, США, Греции, Швейцарии и др.

Вера Павлова — автор либретто опер «Эйнштейн и Маргарита», «Планета Пи» (композитор Ираида Юсупова), «Дидона и Эней, пролог» (композитор (Майкл Найман), «Рождественская опера» (композитор Антон Дегтяренко), «Последний музыкант» (композитор Ефрем Подгайц), кантат «Цепное дыхание» (композитор Пётр Аполлонов) и др.

Кроме того, Вера Павлова записала как чтец семь дисков со стихами поэтов Серебряного века. Спектакли по стихам Павловой поставлены в Скопине, Перми и Москве. Фильмы о ней и с её участием сняты в России, Франции, Германии, США.

Автор:  Со страницы в Инстаграм
Вера Павлова

«Как жить в разлуке с любимыми, в постоянной тревоге за них? Что слышно в оглушительной тишине карантина? Что стало с прошлым, когда будущее взбунтовалось? 
Об этом вы узнаете в программе из двух актов: Акт 1 «Шестьдесят минут» и Акт 2 «Стихи индивидуальной защиты», говорится в анонсе выступления в Томске.

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