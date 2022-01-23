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Стерилизовать собак бесплатно: в Томске запустили новый проект помощи животным

ТВ2 Юлия Фаллер

В Томске волонтеры бесплатно стерилизуют собак малоимущих и социально незащищенных граждан. Проект Castrtomsk поможет владельцам домашних животных, которые не могут себе позволить сделать своим питомцам дорогостоящие операции. Об этом ТВ2 рассказал волонтер проекта Михаил Русанов. 

Автор:  Предоставлено организаторами
Автор:  Предоставлено организаторами

Для всех остальных томичей в среднем стерилизация собаки обойдется от 4,5 до 12 тысяч рублей. 

Проект по стерилизации домашних животных  в январе в соцсетях запустил Михаил Русанов. Он помогал провести холодную воду к дому той самой бабушки Гали, о которой мы писали большую историю. 

«Сам проект изживет себя, когда примут закон об обязательной регистрации животных и их стерилизации, а пока мы можем улучшить ситуацию в нашем городе. Мы можем регулировать рождаемость животных, защищать людей от нападения бездомных собак», – считает волонтер проекта Михаил Русанов. 

Пока волонтёрская инициатива существует на частные пожертвования. Организаторы предлагают подключиться к акции другие томские ветклиники. 

Записаться на стерилизацию можно, написав организаторам в Instagram. 

Или позвонив по телефону: +7 913 863 3040

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