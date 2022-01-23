Стерилизовать собак бесплатно: в Томске запустили новый проект помощи животным

В Томске волонтеры бесплатно стерилизуют собак малоимущих и социально незащищенных граждан. Проект Castrtomsk поможет владельцам домашних животных, которые не могут себе позволить сделать своим питомцам дорогостоящие операции. Об этом ТВ2 рассказал волонтер проекта Михаил Русанов.

Для всех остальных томичей в среднем стерилизация собаки обойдется от 4,5 до 12 тысяч рублей.

Проект по стерилизации домашних животных в январе в соцсетях запустил Михаил Русанов. Он помогал провести холодную воду к дому той самой бабушки Гали, о которой мы писали большую историю.

«Сам проект изживет себя, когда примут закон об обязательной регистрации животных и их стерилизации, а пока мы можем улучшить ситуацию в нашем городе. Мы можем регулировать рождаемость животных, защищать людей от нападения бездомных собак», – считает волонтер проекта Михаил Русанов.