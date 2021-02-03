Стайка с курами и деревянный дом сгорели в селе Малиновка рядом с Томском

Сообщение о возгорании в деревянном доме поступило в пожарную часть в 13:56 часов. Первое подразделение спасателей прибыло на место через 15 минут.



Горел дом, пристроенный к нему навес, баня и стайка, в которой находились 30 кур. «Сгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело потолочное перекрытие, обгорели стены внутри и снаружи. Сгорела и обрушилась крыша навеса. Обгорели стены внутри и снаружи бани и стайки. Погибли куры», — говорится в сообщении.



Девять пожарных из соседнего села потушили огонь в течение полутора часов. Площадь пожара составила 116 квадратных метро, причина возгорания устанавливается.



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