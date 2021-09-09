«Ставки растут, а мы их снижаем»: томичам расскажут, как выгодно оформить ипотеку

11 сентября в Томске пройдет «Ипотечная суббота». Специалисты шести банков и профессионалы федерального оператора «Перспектива 24-Томск» ответят на все вопросы томичей. Кроме того, они смогут воспользоваться действующей акцией ВТБ только для клиентов «Перспективы 24» и снизить ипотечную ставку на 1,1%.

Ездить по офисам банков больше не нужно. Потому что в этот день все соберутся в одном месте: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Открытие, Россельхозбанк.

С марта этого года Центробанк уже трижды повысил ключевую ставку. На сегодняшний день это уже привело к увеличению процентной ставки в банках в два раза. В среднем от 0,4% до 0,6%. И тенденция к росту сохраняется.