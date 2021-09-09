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«Ставки растут, а мы их снижаем»: томичам расскажут, как выгодно оформить ипотеку

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11 сентября в Томске пройдет «Ипотечная суббота». Специалисты шести банков и профессионалы федерального оператора «Перспектива 24-Томск» ответят на все вопросы томичей. Кроме того, они смогут воспользоваться действующей акцией ВТБ только для клиентов «Перспективы 24» и снизить ипотечную ставку на 1,1%.

Ездить по офисам банков больше не нужно. Потому что в этот день все соберутся в одном месте: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Открытие, Россельхозбанк.

С марта этого года Центробанк уже трижды повысил ключевую ставку. На сегодняшний день это уже привело к увеличению процентной ставки в банках в два раза. В среднем от 0,4% до 0,6%. И тенденция к росту сохраняется.

На «Ипотечной субботе» томичи узнают, как: ⠀

· получить сельскую ипотеку 2,7% годовых или ипотеку с господдержкой от 6,05%.

· выгодно реализовать материнский капитал

· получить федеральную скидку на ипотеку до 1,1%

· получить семейную ипотеку от 4,39%

· успеть зафиксировать минимальную ставку для вторичного жилья 7,7%

Актуальные ставки по программе «ГОСПОДДЕРЖКА 2020»:

· Сбер — от 6,05%

· Банк «Открытие» — от 5,7%

· Промсвязьбанк — от 5,85%

· ВТБ — от 6,05%

· Газпромбанк — от 5,99%

· Актуальные ставки на вторичное жилье от 7,7%

Хитом сегодняшнего дня стала семейная ипотека от 4,39%. С июля она распространяется на все семьи, в которых появился малыш после 01 января 2018 года.

Приходите за квартирой мечты 11 сентября с 10:00 до 15.00 по адресу улица Никитина, 20.

Телефон: 230-300. Подробности и запись здесь.

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