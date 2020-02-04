Статус памятника присвоили усадьбе купца Михайлова
Усадьбе купца Михайлова (по переулку Кооперативному, 8) присвоен статус памятника. Новый статус позволит сохранить комплекс, включающий жилой дом, ворота и каменные службы, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Усадьба находилась в числе выявленных объектов культурного наследия. Статус регионального памятника присвоен ей на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, организованной по заказу регионального Центра по охране памятников.
В феврале 2014 года в центре Томска снесли лавку купца Михайлова, расположенную в переулке Кооперативный. Лавка принадлежала частной компании ООО «АВиК», работающей в сфере химического сырья. Разрешения на снос у компании не было, прокуратура завела уголовное дело. Областной суд встал на сторону комитета, признав законным приказ об отнесении данного здания к числу выявленных объектов культурного наследия.
«Позиция комитета такова: ранее снесенная лавка купца Михайлова должна быть восстановлена, — сказала Елена Перетягина. — Усадьба находится в специальной охранной зоне, где градостроительные регламенты запрещают строительство современных объектов. Разрешено лишь восстановление утраченных».
Фундамент лавки находится на территории выявленного объекта археологического наследия с особым режимом использования земель. В 2019 году специалисты Института археологии и этнографии СО РАН провели на объекте археологическую разведку, в результате которой обнаружили культурный слой исторической застройки Томска конца XIX — начала XX веков. Среди находок фрагменты фарфоровых и керамических изделий.
Усадьба купца первой гильдии, мецената Петра Васильевича Михайлова построена во второй половине XIX века в стиле классицизм с элементами эклектики. Комплекс имел характерные для старинного района «Пески» торговые функции и отражал принцип формирования купеческой усадьбы в Томске — с жилой зоной и помещениями для торговли и хранения товара. В Великую Отечественную войну в жилом доме на территории усадьбы размещался штаб по формированию 366-й, впоследствии 19-й Гвардейской дивизии.
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