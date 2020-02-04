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04 февраля,
2020
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Новости

Статус памятника присвоили усадьбе купца Михайлова

ТВ2
ТВ2
22 минуты назад

Усадьбе купца Михайлова (по переулку Кооперативному, 8) присвоен статус памятника. Новый статус позволит сохранить комплекс, включающий жилой дом, ворота и каменные службы, сообщает пресс-служба обладминистрации.​

Статус памятника присвоили усадьбе купца Михайлова

Усадьба находилась в числе выявленных объектов культурного наследия. Статус регионального памятника присвоен ей на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, организованной по заказу регионального Центра по охране памятников.


В феврале 2014 года в центре Томска снесли лавку купца Михайлова, расположенную в переулке Кооперативный. Лавка принадлежала частной компании ООО «АВиК», работающей в сфере химического сырья. Разрешения на снос у компании не было, прокуратура завела уголовное дело. Областной суд встал на сторону комитета, признав законным приказ об отнесении данного здания к числу выявленных объектов культурного наследия. 


«Позиция комитета такова: ранее снесенная лавка купца Михайлова должна быть восстановлена, — сказала Елена Перетягина. — Усадьба находится в специальной охранной зоне, где градостроительные регламенты запрещают строительство современных объектов. Разрешено лишь восстановление утраченных».


Фундамент лавки находится на территории выявленного объекта археологического наследия с особым режимом использования земель. В 2019 году специалисты Института археологии и этнографии СО РАН провели на объекте археологическую разведку, в результате которой обнаружили культурный слой исторической застройки Томска конца XIX — начала XX веков. Среди находок фрагменты фарфоровых и керамических изделий.


Усадьба купца первой гильдии, мецената Петра Васильевича Михайлова построена во второй половине XIX века в стиле классицизм с элементами эклектики. Комплекс имел характерные для старинного района «Пески» торговые функции и отражал принцип формирования купеческой усадьбы в Томске — с жилой зоной и помещениями для торговли и хранения товара. В Великую Отечественную войну в жилом доме на территории усадьбы размещался штаб по формированию 366-й, впоследствии 19-й Гвардейской дивизии.


Подробнее о Петре Михайлове читайте здесь

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