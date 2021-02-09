Статистика: как коронавирус повлиял на смертность в 2020 году

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В 2020 году смертность в Томской области составила 14 278 случаев и увеличилась на 2 227 человек, сообщает Томскстат. Естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся — за 2020 год составляет 4 338 человек. Для сравнения: в 2019 году этот показатель был равен 1 560 человек.

Росстат сообщает, что в декабре в Томской области от коронавируса умер 71 пациент. Еще в 35 случаях он оказал влияние, но не был причиной смертельных осложнений. Не оказал влияния на развитие смертельных осложнений у 118 человек.

Смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%, одной из причин стал коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве.

По данным Росстата, в 2020 году в России умерли 2 миллиона 124,5 тысячи человек. COVID стал основной причиной смерти в 86 498 случаях, еще в 17 470 случаях коронавирус предполагается как основная причина.

У 13 524 людей коронавирус ускорил развитие иных заболеваний, приведших к смерти, еще в 44 937 случаях ковид никак не повлиял на наступление смерти.