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09 февраля,
2021
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Статистика: как коронавирус повлиял на смертность в 2020 году

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В 2020 году смертность в Томской области составила 14 278 случаев и увеличилась на 2 227 человек, сообщает Томскстат.  Естественная убыль населения — превышение числа умерших над числом родившихся — за 2020 год составляет 4 338 человек. Для сравнения: в 2019 году этот показатель был равен 1 560 человек.

Росстат сообщает, что в декабре в Томской области от коронавируса умер 71 пациент. Еще в 35 случаях он оказал влияние, но не был причиной смертельных осложнений.  Не оказал влияния на развитие смертельных осложнений у 118 человек.

Смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла на 17,9%, одной из причин стал коронавирус. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве. 

По данным Росстата, в 2020 году в России умерли 2 миллиона 124,5 тысячи человек. COVID стал основной причиной смерти в 86 498 случаях, еще в 17 470 случаях коронавирус предполагается как основная причина.


У 13 524 людей коронавирус ускорил развитие иных заболеваний, приведших к смерти, еще в 44 937 случаях ковид никак не повлиял на наступление смерти.

«Исходя из темпов роста заболеваемости [коронавирусом в конце прошлого года], мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло. И, собственно, сложность декабря повлияла на общие годовые показатели смертности в России», — сказала Голикова.

По словам Голиковой, половина избыточной смертности прошлого года приходится на летальные исходы с подтвержденным коронавирусом (независимо от того, стал ли он главной причиной смерти или косвенной), но данные носят предварительный характер и впоследствии будут уточняться. Вице-премьер указала, что существенную долю избыточной смертности 2020 года сформировали случаи, когда люди умерли от сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, пневмонии и т.д., ассоциированных с заражением COVID-19. Часть случаев связана с тем, что «люди, которые переболели COVID-19, выздоровели, <...> но страдают хроническими заболеваниями, и, к сожалению, у них наблюдаются в том числе летальные исходы потом», объясняла Голикова в декабре 2020 года.

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