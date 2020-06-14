Статистика Росстата по смертности от COVID-19 за апрель оказалась выше данных оперштаба

Росстат опубликовал информацию о числе умерших от COVID-19 за апрель. Эти данные отличаются от статистики оперативного штаба, пишет «Новая газета».

По данным Росстата, общее число умерших пациентов с коронавирусом за апрель составило 2712 человек. Это превышает цифры, которые приводил оперативный штаб правительства в апреле. В статистике оперштаба говорилось о смерти непосредственно от коронавируса 1145 человек — почти в 2,5 раза меньше, приводит данные «Новая газета».





Росстат получает информацию о смертности из Единого государственного реестра (ЕГР) ЗАГС. В ведомстве отметили, что из-за коронавируса и ограничительных мер жители ряда регионов «не в полной мере обеспечили регистрацию фактов рождения и смерти в системе ЕГР ЗАГС». В связи с этим данные еще будут дополняться.





Как пишет «Медиазона», Росстат удалил данные о смертности в апреле и опубликовал их позже. Росстат выделил четыре причины смерти. У 1270 человек коронавирус стал основной причиной смерти. У 390 инфекцию не выявили, но была высока вероятность, что смерть наступила именно из-за коронавируса. Еще 435 человек умерли от «смертельных осложнений», вызванных инфекцией, говорится в таблице Росстата. У 617 зараженных коронавирус не вызвал «смертельных осложнений» и не стал основной причиной смерти.





По данным Росстата, самая высокая смертность от коронавируса в апреле зафиксирована в Москве – 1561 человек, из них для 805 человек COVID-19 стал основной причиной смерти.





По данным регионального оперштаба, в Томской области от коронавируса за все время скончались 14 человек. В таблице Росстата данных о числе умерших от коронавируса в Томской области за апрель нет.





ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.​​

