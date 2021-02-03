Статистика по заболеваемости коронавирусом в Томской области на 3 февраля

За последние сутки в Томской области официально зафиксировали 91 случай заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.





Таким образом, все время пандемии в официальной статистике числится 28 512 случаев заболевания в регионе. За последние сутки выздоровели 127 человек, за все время — 25 725.





О новых случаях смерти от COVID-19 не сообщается. Отметим, в официальную статистику летальных исходов входят те случаи, когда пациент умирает исключительно от инфекции, случаи смерти больных коронавирусом, умерших от обострившихся на фоне COVID-19 сопутствующих заболеваний, оперштаб не фиксирует. По этой статистике, в Томской области скончались от COVID-19 267 человек.

