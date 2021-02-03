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03 февраля,
2021
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Статистика по заболеваемости коронавирусом в Томской области на 3 февраля

ТВ2
ТВ2
1 час назад

За последние сутки в Томской области официально зафиксировали 91 случай заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.


Таким образом,  все время пандемии в официальной статистике числится 28 512 случаев заболевания в регионе. За последние сутки выздоровели 127 человек, за все время — 25 725.


О новых случаях смерти от COVID-19 не сообщается. Отметим, в официальную статистику летальных исходов входят те случаи, когда пациент умирает исключительно от инфекции, случаи смерти больных коронавирусом, умерших от обострившихся на фоне COVID-19 сопутствующих заболеваний, оперштаб не фиксирует. По этой статистике, в Томской области скончались от COVID-19 267 человек.

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Томской области на 3 февраля

Отметим, данные по заболевшим в Северске не входят в региональную статистику, сообщаются отдельно. По данным Межрегионального управления ФМБА России, на конец января в Северске общее число заболевших достигло почти семи тысяч человек, выздоровели около 6,5 тысячи.

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