Статистика по коронавирусу в Томской области на 9 ноября

266 случаев заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. Выздоровели за сутки 49 человек. О новых летальных исходах болезни не сообщается.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 50 241 человек, 38 757 пациентов выздоровели. Скончались от коронавируса, по официальным данным, 605 человек.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 9 ноября, в городе за все время выявили 13 531 случай заболевания COVID-19, выздоровели 11 030 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 39 160 человек, выздоровели 32 036 человек, умерли за сутки 1 211 человек. Это новый максимум смертей от ковида за все время.