Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Статистика по коронавирусу в Томской области на 9 января
Новости

Статистика по коронавирусу в Томской области на 9 января

ТВ2 ТВ2

109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально зафиксировали в Томской области. Федеральный оперштаб сообщает также о двух летальных исходах болезни в области.

Всего с начала пандемии в Томской области Covid-19 заразились 62 989 человек, 52 923 пациента выздоровели, за последние сутки по выздоровлению выписались 431 человек. Непосредственно коронавирус стал причиной смерти 683 жителей региона.

В статистику по области не входит Северск, там данные фиксирует ФМБА. На сайте опубликована информация только от 7 января.  Так, в городе за все время выявили 17 430 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 982 человека.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.