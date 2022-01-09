Статистика по коронавирусу в Томской области на 9 января

109 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией официально зафиксировали в Томской области. Федеральный оперштаб сообщает также о двух летальных исходах болезни в области.

Всего с начала пандемии в Томской области Covid-19 заразились 62 989 человек, 52 923 пациента выздоровели, за последние сутки по выздоровлению выписались 431 человек. Непосредственно коронавирус стал причиной смерти 683 жителей региона.

В статистику по области не входит Северск, там данные фиксирует ФМБА. На сайте опубликована информация только от 7 января. Так, в городе за все время выявили 17 430 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 16 982 человека.