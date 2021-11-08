Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Статистика по коронавирусу в Томской области на 8 ноября
Новости

Статистика по коронавирусу в Томской области на 8 ноября

ТВ2 ТВ2

271 случай заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. О новых летальных исходах болезни не сообщается. Выздоровели за сутки 53 человека.

В целом, с начала пандемии ковид подтвердился у 49 975 человек. 38 708 из них выздоровели, 605 пациентов, по официальным данным, скончались.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 8 ноября, в городе за все время выявили 13 516 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 991 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 39 400 человек, выздоровели 25 582 человека, умерли за сутки 1 190 человек. Всего с начала пандемии официальная статистика насчитывает 248 004 умерших.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.