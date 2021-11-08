Статистика по коронавирусу в Томской области на 8 ноября

В целом, с начала пандемии ковид подтвердился у 49 975 человек. 38 708 из них выздоровели, 605 пациентов, по официальным данным, скончались.

271 случай заражения коронавирусом официально зафиксировали в Томской области. О новых летальных исходах болезни не сообщается. Выздоровели за сутки 53 человека.

В эту статистику не входит Северск. По данным на 8 ноября, в городе за все время выявили 13 516 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 10 991 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом по регионам России выросло на 39 400 человек, выздоровели 25 582 человека, умерли за сутки 1 190 человек. Всего с начала пандемии официальная статистика насчитывает 248 004 умерших.